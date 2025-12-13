 చీరలో ట్రెడిషనల్‌ లుక్‌లో అనసూయ.. ఫోటోలు వైరల్‌ | Anasuya in a traditional look in a saree Photos go viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చీరలో ట్రెడిషనల్‌ లుక్‌లో అనసూయ.. ఫోటోలు వైరల్‌

Dec 13 2025 1:41 PM | Updated on Dec 13 2025 1:49 PM

Anasuya in a traditional look in a saree Photos go viral1
1/13

Anasuya in a traditional look in a saree Photos go viral2
2/13

Anasuya in a traditional look in a saree Photos go viral3
3/13

Anasuya in a traditional look in a saree Photos go viral4
4/13

Anasuya in a traditional look in a saree Photos go viral5
5/13

Anasuya in a traditional look in a saree Photos go viral6
6/13

Anasuya in a traditional look in a saree Photos go viral7
7/13

Anasuya in a traditional look in a saree Photos go viral8
8/13

Anasuya in a traditional look in a saree Photos go viral9
9/13

Anasuya in a traditional look in a saree Photos go viral10
10/13

Anasuya in a traditional look in a saree Photos go viral11
11/13

Anasuya in a traditional look in a saree Photos go viral12
12/13

Anasuya in a traditional look in a saree Photos go viral13
13/13

# Tag
Anasuya Bharadwaj Traditional Saree Actress Gallery Photos Movie News
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చీరలో ట్రెడిషనల్‌ లుక్‌లో అనసూయ.. ఫోటోలు వైరల్‌
photo 2

కోల్‌కతాలో మెస్సీ మాయ‌.. (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ (ఫొటోలు)
photo 4

#RekhaNirosha : నటి రేఖా నిరోషా బ్యూటిఫుల్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఇంద్రకీలాద్రి : రెండో రోజు దుర్గమ్మ సన్నిధిలో భవానీ దీక్ష విరమణలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Vellampalli Srinivas Fires On Kanakadurga Temple EO And Chairman 1
Video_icon

భవానీ భక్తులను అవమానించిన ఈవో, చైర్మన్ లను తక్షణం తొలగించాలి
Messi Fans Angry In Salt Lake Stadium 2
Video_icon

మెస్సీ ఫ్యాన్స్ రచ్చ రచ్చ.. కుర్చీలు, బాటిల్స్ విసిరేసి..
KSR Live Show On Chandrababu And Lokesh Meet Adani 3
Video_icon

అదానీతో బాబు, లోకేష్ భేటీ అందుకేనా?
YSRCP Ravichandra Fires On Nara Lokesh 4
Video_icon

ఇదిగో మీ 2,270 రూపాయల బ్యాగ్.. కమిషన్ కి కక్కుర్తి పడితే ఇలానే ఉంటుంది
Superstar Rajinikanth Visits Tirumala Temple With Family 5
Video_icon

కుటుంబంతో తిరుమల శ్రీవారి సేవలో రజనీకాంత్..
Advertisement