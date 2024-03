ఢిల్లీ: లోక్‌సభ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ సస్పెండెడ్‌ ఎంపీ, పంజాబ్‌ మాజీ సీఎం అమరేందర్‌సింగ్‌ సతీమణి ప్రణీత్ కౌర్ కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి షాక్‌ ఇచ్చారు. పంజాబ్‌లోని పటియాలా కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ అయిన ప్రణీత్ కౌర్ గతేడాది సస్పెన్షన్‌కు గురయ్యారు. ప్రణీత్ కౌర్.. తాజాగా గురువారం బీజేపీలో చేరారు. ఢిల్లీలో ఆమె పంజాబ్‌ బీజేపీ చీఫ్‌ సునీల్‌ జాఖర్‌, ఇతర బీజేపీ సీనియర్‌ నాయకుల సమాక్షంలో కమలం పార్టీలో చేశారు.

బీజేపీలో చేరిన తర్వాత ప్రణీత్ కౌర్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ‘నరేంద్రమోదీ నాయకత్వంలో నా నియోజకవర్గం, రాష్ట్రం, దేశంలోని ప్రజలకు సేవ చేస్తానని తెలిపారు. గతంలో ఏం జరిగిందో నాకు అవసరం లేదు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో నా ఇన్నింగ్స్‌ బాగా ఉండేది. ఇప్పడు బీజేపీలో కూడా నా ఇన్నింగ్స్‌ బాగుంటుందని ఆశిస్తున్నా’అని పేర్కొన్నారు. తాను వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తానా? లేదా? అనే విషయాన్ని బీజేపీ అధిష్టానం నిర్ణయిస్తుందని తెలిపారు.

#WATCH | Preneet Kaur, suspended Congress MP and wife of former Punjab CM Amarinder Singh, joins BJP in Delhi, today pic.twitter.com/YziHMsHDez

— ANI (@ANI) March 14, 2024