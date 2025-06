నిలకడగా సోనియా గాంధీ ఆరోగ్యం

ఢిల్లీ: కాంగ్రెస్‌ అగ్ర నాయకురాలు సోనియా గాంధీ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వైద్యులు కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం సోనియా ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. ఇక, ఆదివారం ఉదయం అనారోగ్య సమస్యలతో ఢిల్లీలోని గంగారామ్‌ ఆస్పత్రిలో సోనియా గాంధీ చేరిన విషయం తెలిసిందే.

తాజాగా సోనియా గాంధీ ఆరోగ్యంపై గంగారామ్‌ ఆస్పత్రి చైర్మన్‌ అజయ్‌ స్వరూప్‌ స్పందించారు. ఈ సందర్బంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. సోనియా గాంధీ గ్యాస్‌ కారణంగా కడుపు నొప్పి కారణంగా బాధ పడుతూ ఆసుపత్రిలో చేరారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది. వైద్యులు నిరంతరం ఆమెను పర్యవేక్షిస్తున్నారని చెప్పారు.

According to Dr. Ajay Swaroop, Chairman, Sir Ganga Ram Hospital, Smt. Sonia Gandhi was admitted to Sir Ganga Ram Hospital at 9:00 PM Sunday under Department of Surgical Gastroenterology for stomach related issue. She is currently stable anddoctors is closely monitoring her health pic.twitter.com/iGOALuOBbH

