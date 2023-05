నాలుగేళ్లలో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ఏమి సాధించారు? ఆయన కేంద్రంపై పోరాడలేకపోతున్నారు.. అంటూ తెగ రాసిన ఎల్లో మీడియాకు మాడు పగిలేలా సమాధానం వచ్చింది.

జగన్ సైలెంట్‌గా కేంద్రం నుంచి 10461 కోట్ల నిధులను సాధించుకురావడంతో తెలుగుదేశం నేతలకు, ఆ పార్టీని నెత్తిన పెట్టుకునే మోసే ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, టివి 5 వంటి మీడియా సంస్థలకు దిమ్మదిరిగినట్లయింది. ఇది నిజమా! అని వారే నిర్థారించుకుని ఏడుస్తూనే వార్త ఇవ్వవలసి వచ్చింది. తెలుగుదేశం కోసం బట్టలూడదీసుకుని తిరిగే ఒక మీడియా మాత్రం ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించకుండా కనుమరుగు చేయాలని యత్నించినట్లు అనిపించింది. తదుపరి ఈ డబ్బు తీసుకుంటే కేంద్రం నుంచి ఇంకేమీ రావని చెబుతూ తప్పుడు ప్రచారం ఆరంభించింది. ఏకంగా లక్ష కోట్ల నష్టం వస్తుందని అబద్దపు లెక్కవేసింది.

రెవెన్యూ లోటుకు, కేంద్రం వివిధ పథకాలకు ఇచ్చే నిదులకు సంబంధం అంటూ మోకాలికి, బోడిగుండుకు లింకు పెట్టే యత్నం చేసింది. ఒక్కసారిగా ఎపి ప్రభుత్వానికి ఇంత డబ్బు వచ్చిందా అన్న ఏడుపు అన్నమాట. రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు సుమారు 16 వేల కోట్ల రూపాయల రెవెన్యూ లోటు ఉందని అంచనా వేశారు.

దీనిపై ఏపీ ప్రభుత్వం తరచుగా కేంద్రానికి లేఖలు రాసేది. ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రోజులలో చంద్రబాబు నాయుడు తమకు ఈ రెవెన్యూలోటు ఇవ్వాలని మీడియా ముందు కోరుతుండేవారు. కాని కేంద్రం కేవలం నాలుగువేల కోట్లే ఇచ్చి సరిపెట్టుకుంది. కేంద్ర ,రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలలో టీడీపీ, బీజేపీలు భాగస్వాములు అయినా వారు అడిగిన రెవెన్యూలోటు మొత్తం మంజూరు కాలేదు. దానికి కారణం అప్పట్లో చంద్రబాబు నాయుడు ప్రధాని మోదీని కలిసినా, ఆర్దిక మంత్రిని కలిసినా, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన అంశాలపై కాకుండా, రాజకీయ విషయాలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వడమేనని బీజేపీ నేతలు వ్యాఖ్యానిస్తుండేవారు.

ఆనాడు బీజేపీ రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షుడుగా ఉన్న కన్నా లక్ష్మీనారాయణ స్వయంగా పలుమార్లు ఈ మాట చెప్పేవారు. అప్పటి ప్రతిపక్షనేత జగన్‌ను ఎలాగొలా ఇబ్బంది పాలు చేయాలని కేంద్రంలోని పెద్దలను చంద్రబాబు కోరుతుండేవారని ఆయన పేర్కొనేవారు. అఫ్ కోర్స్.. కన్నా ఇప్పుడు ఆ మాటలు చెప్పకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయనే తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు కనుక. అయినా వాస్తవం దాచేస్తే దాగదు కదా! ఒకటి కాదు.. రెండు కాదు.. ఏకంగా పదిన్నరవేల కోట్ల రూపాయలను జగన్ ఎలా సాధించగలిగారన్నది ఇప్పుడు అందరి ముందు ఉన్న ప్రశ్న.

ఈ విషయంలో ఆర్ధిక మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్‌ రెడ్డిని కూడా అభినందించాలి. జగన్ సూచనల మేరకు ఆయన ఢిల్లీ వెళ్లి ఈ విషయాలపై పాలోఅప్ చేస్తుంటారు. అది ఫలించి ఇప్పుడు ఈ సాయం అందిందని అనుకోవచ్చు. ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు ప్రధాని మోదీని, ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌కు కూడా అభినందనలు తెలియచేయాలి.

RT FinMinIndia: RT @nsitharamanoffc: Shri Buggana Rajendranath, Minister for Finance, Planning and Legislative Affairs - Government of Andhra Pradesh, calls on Smt @nsitharaman. pic.twitter.com/5c94g8ist6

— Apte and Co (@aptenco) May 17, 2023