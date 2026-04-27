 తేజస్వీ సూర్యపై కేసీఆర్‌ ఆగ్రహం | KCR criticized BJP MP Tejasvi Surya regarding the Telangana formation issue | Sakshi
తేజస్వీ సూర్యపై కేసీఆర్‌ ఆగ్రహం

Apr 27 2026 4:27 PM | Updated on Apr 27 2026 4:33 PM

KCR criticized BJP MP Tejasvi Surya regarding the Telangana formation issue

సాక్షి,తెలంగాణ భవన్‌: కర్ణాటక బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్య చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీఆర్‌ఎస్‌ అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ‘తేజస్వి సూర్య ఒక వెధవ. ఆయన అలా మాట్లాడుతుంటే ఒక్కరూ నోరుమెదపలేదు. బీఆర్‌ఎస్‌ ఎంపీలు సభలో ఉంటే రణరంగం అయ్యేది. ఒక్క తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీ నోరు మెదపలేదు’అని వ్యాఖ్యానించారు

సోమవారం తెలంగాణ భవన్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ కార్యవర్గ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో కేసీఆర్‌ మాట్లాడారు. తెలంగాణలో రైతుల పరిస్థితి దిగజారుతోంది. రాష్ట్రంలోని ఏం జరుగుతుందో అర్ధం కావడం లేదు. ప్రభుత్వానికి ధాన్యం కొనడానికి చేతకావడం లేదు. కాంగ్రెస్‌ది చిల్లర ప్రభుత్వం. తేజస్వీ సూర్య మాట్లాడిన మాటలకు సభలో బీఆర్‌ఎస్‌ ఎంపీలు ఉంటే రణరంగం అయ్యేది’అని మండిపడ్డారు.   

