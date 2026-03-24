సాక్షి, విశాఖపట్నం: అర్సెలార్ మిట్టల్ స్టీల్ ప్లాంట్ నక్కపల్లి రావడానికి ప్రధాన కారణం వైఎస్ జగన్ అని వైఎస్సార్సీపీ, మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ అన్నారు. మంగళవారం ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ.. దావోస్లో స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం ఆదిత్య మిట్టల్తో అప్పటి సీఎం వైఎస్ జగన్ సంప్రదింపులు జరిపారన్నారు. గ్రీన్ కో ప్రాజెక్ట్తో పాటు స్టీల్ ప్లాంట్ను రాష్ట్రంలో పెట్టాలని వైఎస్ జగన్ కోరారు. 3 నుంచి 4 వేల ఎకరాల భూమి కావాలని ఆదిత్య మిట్టల్ అడిగారు. వారి కోరిక మేరకు కాకినాడ ములపేట నక్కపల్లి దగ్గర స్థలాలను చూపించడం జరిగింది’’ అని అమర్నాథ్ వివరించారు.
‘‘ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ ఎన్నికలకు మధ్య స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం నక్కపల్లి దగ్గర స్థలం కావాలని కోరారు. ఇన్నార్ బిట్ మాల్, బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ను వైఎస్ జగన్ తీసుకువచ్చారు. వైఎస్ జగన్ తెచ్చిన బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ నిర్మాణాన్ని ఇప్పటికీ పూర్తి చేయలేకపోతున్నారు. పార్క్ కోసం అక్కడున్న ప్రజలను ఒప్పించ లేకపోతున్నారు. 35 వేల మందికి ఉపాధి కల్పించే బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ అయోమయంలో పడింది. 32 మంది ప్రాణ త్యాగంతో వచ్చిన స్టీల్ ప్లాంట్ పరిస్థితి ఏంటి?. ఎందుకు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కాపాడలేకపోతున్నారు.’’ అంటూ అమర్నాథ్ నిలదీశారు.
‘‘కూటమి ప్రభుత్వంలో వచ్చిన పరిశ్రమలపై ఒక శ్వేత పత్రం విడుదల చేయాలి. ఏడాదికి నాలుగు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి వేలాది మందిని ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించారు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 6500 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు రాష్ట్రాన్ని వదిలి వెళ్లిపోయాయి. షర్మిల.. మీ అవసరాల కోసం జగన్ వ్యక్తిత్వాన్ని హననం చేయకండి. ఎవరి చేతిలో రాజకీయ పావుగా మారకండి. మీరు చేసిన ఆరోపణలపై వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల నుంచి మా మీద విపరీతమైన ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వైఎస్ జగన్.. మా నోటిని కట్టడి చేస్తున్నారు. మీరు హద్దు మీరితే మా అధ్యక్షుడు చెప్పినా వినే పరిస్థితి లేదు. మిగతా రాజకీయ పార్టీ నాయకులకు ఎలా సమాధానం చెబుతామో మీకు అలాగే సమాధానం చెప్తాం’’ అని గుడివాడ అమర్నాథ్ పేర్కొన్నారు.