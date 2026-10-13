 ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికలకు రేపే షెడ్యూల్ విడుదల | AP SEC to Announce Local Poll Schedule Wednesday at 11:30 AM | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

AP Local Body Elections 2026: ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికలకు రేపే షెడ్యూల్ విడుదల

Oct 13 2026 10:39 PM | Updated on Oct 13 2026 10:42 PM

AP SEC to Announce Local Poll Schedule Wednesday at 11:30 AM

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియకు సర్వం సిద్ధమైంది. ఈ ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం బుధవారం ఉదయం 11:30 గంటలకు అధికారిక షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేయనుంది.

రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా విజయవాడలోని ఎస్ఈసీ కార్యాలయంలో ఈ షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించనున్నారు. దీంతో  రాష్ట్రంలో ఒక్కసారిగా రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కింది. కాగా మొత్తం మూడు దశల్లో ఈ ఎన్నికలు జరగనున్నట్టు తెలుస్తోంది. 

తొలి విడతలో పట్టణ స్థానిక సంస్థలైన మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత రెండో విడతలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు, ఆ తర్వాత మూడో విడతలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం.

మరోవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జిల్లా పరిషత్‌ ఛైర్మన్‌ పదవుల రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ మైలవరపు తేజ ఈ మేరకు రిజర్వేషన్ల వివరాలను వెల్లడించారు.
చదవండి: ఏపీలో జడ్పీ చైర్మన్‌ పదవుల రిజర్వేషన్లు విడుదల!
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : హంస వాహనంపై సరస్వతీ అలంకారంలో శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : భారత్ - వెస్టిండీస్ నాలుగో టీ20 ప్రెస్‌మీట్‌లో తిలక్ వర్మ (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై ఘనంగా దసరా ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 4

విజయనగరం : సంబరంగా.. సిరిమాను తరలింపు (ఫొటోలు)
photo 5

శ్రీశైలంలో అంగరంగ వైభవంగా దసరా మహోత్సవాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Food Inspection By Officers In Vizag 1
Video_icon

AP: కుళ్లిన చికెన్... పాడైపోయిన వెజ్ మంచూరియా
Kuppam IAS Officer Faces Criminal Case for Alleged Misbehavior with Police 2
Video_icon

సొంత నియోజకవర్గ IAS ఆఫీసర్ పై క్రిమినల్ కేసు నమోదు
Icon Star Allu Arjun 23 Movie Latest Updates 3
Video_icon

Allu Arjun: AA23 అప్డేట్ వచ్చేసింది.. ఎప్పుడంటే.?
Sake Sailajanath Meet With Anantapur Collector 4
Video_icon

అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్ ను కలిసిన శైలజానాథ్.. ఎందుకంటే ?

Shreyas Iyer’s Emotional Promise to Crying Fan Girl Goes Viral 5
Video_icon

ఫ్యాన్ గర్ల్ కు అయ్యర్ సర్ ప్రైజ్ గిఫ్ట్
Advertisement
 