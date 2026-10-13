 బాధ్యతల నుండి విముక్తి కల్పించండి.. మోదీకి మురుగన్ రాజీనామా లేఖ | L Murugan resigns as Union Minister Rajya Sabha member | Sakshi
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బాధ్యతల నుండి విముక్తి కల్పించండి.. మోదీకి మురుగన్ రాజీనామా లేఖ

Oct 13 2026 7:31 PM | Updated on Oct 13 2026 7:43 PM

L Murugan resigns as Union Minister Rajya Sabha member

చెన్నై: కేంద్ర సహాయ మంత్రి, రాజ్యసభ సభ్యత్వానికి ఎల్.మురుగన్ రాజీనామా చేశారు. తమిళనాడులో బీజేపీని బలోపేతం చేయడానికి తన సమయాన్ని కేటాయించాలనుకుంటున్నట్లు పేర్కొంటూ, తన బాధ్యతల నుండి విముక్తి కల్పించాలని కోరుతూ మురుగన్ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి లేఖ రాశారు.

"ఇప్పుడు నేను క్షేత్రస్థాయికి తిరిగి వెళ్లి, మా కార్యకర్తలతో కలిసి పనిచేస్తూ, 2029 లోక్‌సభ ఎన్నికల దృష్ట్యా తమిళనాడులో బీజేపీని బలోపేతం చేయడానికి పూర్తి సమయాన్ని కేటాయించాలనుకుంటున్నాను. దేశం మొదట, పార్టీ తర్వాత, స్వప్రయోజనం చివర," అని ఆయన 'X'వేదికగా చేసిన పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు.

ఈ పరిణామం కేంద్ర మంత్రివర్గంలో త్వరలో మార్పులు చేర్పులు జరగవచ్చన్న ఊహాగానాలకు మరింత బలం చేకూర్చింది. మురుగన్‌కు ముందు, కేంద్ర మంత్రులు జార్జ్ కురియన్, రవ్‌నీత్ సింగ్ బిట్టు కూడా వరుసగా జూన్, జూలై నెలల్లో మంత్రివర్గానికి రాజీనామా చేశారు.

ఎవరీ ఎల్.మురుగన్
మురుగన్ బీజేపీ తమిళనాడు విభాగం మాజీ అధ్యక్షుడిగా పని చేశారు. అయితే ఆయన మధ్యప్రదేశ్ నుండి రాజ్యసభకు ఎన్నికయ్యారు. రాజ్యసభలో తన పదవీకాలం 2030 వరకు ఉన్నప్పటికీ, ఆ పదవి నుండి తనను విముక్తి చేయాలని మంగళవారం నాడు ప్రధాని మోదీని కోరారు. ఆయన 2020లో బీజేపీ తమిళనాడు అధ్యక్షుడిగా నియమితులయ్యారు. 2021 జూలైలో జరిగిన మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణలో మోదీ మంత్రివర్గంలో చేరారు. 

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