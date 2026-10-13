ఆ స్టేట్మెంట్ చూస్తేనే భయమేస్తుంది!
గట్టెక్కించారా? పుట్టి ముంచారా!
టైటిల్: డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్
సాక్షి కార్టూన్: 02-10-2026
సౌతాఫ్రికా యువ సంచలనం లుహాన్-డ్రే ప్రిటోరియస్ పురుషుల టీ20 క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
తమ కలలను సాకారం చేసుకునేందుకు ప్రతీ �...
న్యూఢిల్లీ: ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్)ప్...
న్యూఢిల్లీ: ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక స�...
శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటె...
ఒహాయో: అమెరికాలోని ఒహాయో రాష్ట్రంలో �...
లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్లో వేర్వేరు నేరప...
ఛప్రా: పైన హెలికాప్టర్ ఎగురుతోంది. కి�...
గుజరాత్ కేడర్కు చెందిన ఇద్దరు ఐఏఎస...
తిరువనంతపురం: రాబోయే యాత్రా కాలానికి...
అయ్యప్ప స్వామి భక్తులకు రవాణా కష్టాల...
వైశాలి: దేశంలోని ప్రభుత్వ వైద్యవ్యవస...
సాక్షి, విశాఖపట్నం: విశాఖపట్నంలోని ర�...
అంకారా: పశ్చిమ టర్కీలో బొగ్గు గని కూల�...
సెప్టెంబర్ 30న ఫ్లై దుబాయ్ విమానంలో క...
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మాటల తూటాలు పేల...
కేప్ కానవెరాల్: స్పేస్ ఎక్స్ రాక�...
నగావ్ లోక్సభ ఉపఎన్నిక నేపథ్యంలో ‘�...
Oct 13 2026 5:01 PM | Updated on Oct 13 2026 5:16 PM
శ్రీశైలంలో దసరా మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి.
ప్రతిరోజు స్వామిఅమ్మవార్లకు విశేష పూజా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి.
శ్రీశైలంలో అంగరంగ వైభవంగా దసరా మహోత్సవాలు (ఫొటోలు)
మెడలో వజ్రపు హారాలతో బిగ్బాస్ దివి.. (ఫోటోలు)
తిరుమల శ్రీవారి సేవలో విజయ్ దేవరకొండ-రష్మిక (ఫోటోలు)
తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు చిన్నశేష వాహనంపై దివ్యదర్శనం (ఫొటోలు)
బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డే బర్త్ డే స్పెషల్.. (ఫోటోలు)
దుర్గమ్మ సేవలో తమిళనాడు CM విజయ్ దద్దరిల్లిన విజయవాడ
ఏపీలో హిట్లర్ పాలన నడుస్తోంది
గన్నవరం ఎయిర్ పోర్ట్ వద్ద CM విజయ్
నానాపటేకర్ మృతిపై హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
నా వెంట్రుక కూడా పీకలేరు.. టీడీపీ నేతలకు వల్లభనేని వంశీ మాస్ వార్నింగ్..