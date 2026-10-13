 శ్రీశైలంలో అంగరంగ వైభవంగా దసరా మహోత్సవాలు (ఫొటోలు) | Dussehra 2026 Celebrations in Srisailam HD Photos | Sakshi
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శ్రీశైలంలో అంగరంగ వైభవంగా దసరా మహోత్సవాలు (ఫొటోలు)

Oct 13 2026 5:01 PM | Updated on Oct 13 2026 5:16 PM

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శ్రీశైలంలో దసరా మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి.

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ప్రతిరోజు స్వామిఅమ్మవార్లకు విశేష పూజా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి.

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