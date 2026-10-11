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హామీ అమలుకు అడుగు..

Oct 11 2026 11:43 PM | Updated on Oct 11 2026 11:43 PM

ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు పంటలు ఎండిపోకుండా ఎస్సారెస్పీ నీటిని విడుదల చేయించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నం. నీటి విడుదలకు సహకరించిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, మంత్రులు ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి, దుద్దిళ్ల శ్రీధర్‌బాబుకు కృతజ్ఞతలు.

– విజయరమణారావు, ప్రభుత్వ విప్‌

పొట్ట దశలో పంటకు రక్షణ

వరి పొట్ట దశకు చేరింది. పంటలు ఎండిపోతుండడంతో అందరం కలిసి ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకెళ్లాం. వెంటనే స్పందించిన ఆయన ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లి నీళ్లు వచ్చేలా చేశారు. ప్రభుత్వానికి, ఎమ్మెల్యేకు కృతజ్ఞతలు.

– రాజిరెడ్డి, రైతు, కొమిరె, ఓదెల

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