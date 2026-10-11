 హామీల అమలులో కాంగ్రెస్‌ విఫలం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హామీల అమలులో కాంగ్రెస్‌ విఫలం

Oct 11 2026 11:43 PM | Updated on Oct 11 2026 11:43 PM

గోదావరిఖని: ప్రజలు, సింగరేణి కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలు నిలబెట్టుకోవడంలో కాంగ్రెస్‌ పూర్తిగా విఫలమైందని మాజీ మంత్రి, టీబీజీకేఎస్‌ గౌరవ అధ్యక్షుడు కొప్పుల ఈశ్వర్‌ విమర్శించారు. ఆదివారం రాత్రి శ్రీలక్ష్మిగార్డెన్‌లో జరిగిన సమావేశంలో మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కోరుకంటి చందర్‌, బాల్క సుమన్‌తో కలిసి సింగరేణి కార్మిక గర్జన‘ బహిరంగ సభ పోస్టర్‌ ఆవిష్కరించారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ, ఈనెల14న సాయంత్రం స్థానిక సింగరేణి మైదానంలో నిర్వహించే ‘సింగరేణి కార్మిక గర్జన’ బహిరంగ సభకు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరు కావాలన్నారు. కేసీఆర్‌ హయంలో అమలు చేసిన సంక్షేమ పథకాలను ప్రస్తుత ప్రభుత్వం నిలిపివేసిందన్నారు. సింగరేణి సంస్థ పూర్తిగా నిర్వీర్యమయ్యే పరిస్థితికి చేరుకోవడానికి ప్రస్తుత ప్రభుత్వ విధానా లే కారణమన్నారు. సింగరేణిలో ఇప్పటికే రూ.10 వేల కోట్ల కుంభకోణాలు జరిగాయని, కుందారం ఓపెన్‌కాస్ట్‌ టెండర్లు, సైట్‌ విజిట్‌ సర్టిఫికెట్లు, కాంట్రాక్ట్‌ పనులతో సంస్థను దెబ్బతీశారన్నారు. ప్ర స్తుతం బొగ్గు ఉత్పత్తి గణనీయంగా తగ్గిపోయిందన్నారు. టీబీజీకేఎస్‌ అధ్యక్షుడు మిర్యాల రాజిరెడ్డి, గ్రంథాలయ మాజీ చైర్మన్‌ ఏనుగు రవీందర్‌రెడ్డి, నా యకులు కౌశిక్‌హరి, వ్యాళ్ళ హరీశ్‌రెడ్డి, పీటీ స్వా మి, కొంకటి లక్ష్మీనారాయణ, ఆముల నారాయణ, మేకల సమ్మయ్య, దామోదర్‌రావు పాల్గొన్నారు.

మాజీ మంత్రి, టీబీజీకేఎస్‌ గౌరవ అధ్యక్షుడు కొప్పుల ఈశ్వర్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇంద్రకీలాద్రిపై తొలిరోజు (ఫొటోలు)
photo 2

మల్లెపూలతో మెస్మరైజ్ చేస్తోన్న మంగళవారం బ్యూటీ.. (ఫోటోలు)
photo 3

రంభ ఊర్వశి మేనక బ్యూటీ రాశి సింగ్ లేటెస్ట్ పిక్స్.. (ఫోటోలు)
photo 4

రైళ్లు కిటకిట (ఫోటోలు)
photo 5

గ్రాండ్‌గా రవితేజ కొత్త సినిమా తులాభారం ప్రారంభం.. (ఫోటోలు)

Video

View all
TDP Leaders Joins To YSRCP In The Presence Of Rachamallu Siva Prasad Reddy 1
Video_icon

టీడీపీ నుండి YSRCP లోకి చేరిన వెంటనే వరాలు కురిపించిన రాచమల్లు
Thalapathy Vijays Son Jason Sanjays Hero Debut 2
Video_icon

హీరోగా విజయ్ వారసుడు
Goddess Durga Idol Immersed Without Prayers In Nalgonda 3
Video_icon

నవరాత్రుల వేళ ఇదేం అపచారం..! పూజలు లేకుండానే అమ్మవారి నిమజ్జనం
Shocking Facts In Girl Incident Case At Medchal 4
Video_icon

5 నిమిషాల్లోనే అంతా జరిగిపోయింది.. మేడ్చల్ బాలిక కేసులో షాకింగ్ నిజాలు..
CM Chandrababu Praised PM Modis 25 Years Service In The Hindu Article 5
Video_icon

నాడు తిట్లు.. నేడు ప్రశంసలు 'ది హిందూ'లో మోదీపై చంద్రబాబు ప్రేమలేఖ
Advertisement
 