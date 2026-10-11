 క్రీడల్లో నైపుణ్యం పెంచుకోవాలి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

క్రీడల్లో నైపుణ్యం పెంచుకోవాలి

Oct 11 2026 11:43 PM | Updated on Oct 11 2026 11:43 PM

జూలపల్లి(పెద్దపల్లి): గ్రామీణ యువత క్రీడల్లో నైపుణ్యం పెంచుకొని ఉన్నత లక్ష్యం సాధించాలని ప్రభుత్వ విప్‌ చింతకుంట విజయరమణారావు సూచించారు. ఆదివారం మండల కేంద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్‌ యార్డులో చింతకుంట సుధాకర్‌రావు స్మారక ఎలిగేడు, జూలపల్లి మండలాల స్థాయి క్రికెట్‌ పోటీలు ప్రారంభించారు. యువత చదువుతో పాటు ఆటల్లో లక్ష్యం సాధించేందుకు తగిన సాధన చేయాలని, తనవంతు సహకారం అందిస్తానని పేర్కొన్నారు.

నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలి

రైతు సంక్షేమమే ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వం, వారి పంటలను కాపాడేందుకు ఎస్సారెస్పీ నీటిని అందిస్తున్నట్లు విప్‌ విజయరమణారావు తెలిపారు. డీ–83, డీ–86 కాలువల కింద ఉన్న పంటలకు చివరి తడి ఇచ్చి కాపాడేందుకు చర్యలు తీసుకున్నట్లు, రైతులు కాలువ నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలని సూచించారు. పీఏసీఎస్‌ చైర్మన్లు లోక జలపతిరెడ్డి, వేణుగోపాలరావు, మార్కెట్‌ కమిటీ చైర్మన్‌ కొమ్మ పోచాలు, వైస్‌ చైర్మన్‌ కందుకూరి అంజయ్య, సర్పంచులు పాల్గొన్నారు.

ప్రభుత్వ విప్‌ విజయరమణారావు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇంద్రకీలాద్రిపై తొలిరోజు (ఫొటోలు)
photo 2

మల్లెపూలతో మెస్మరైజ్ చేస్తోన్న మంగళవారం బ్యూటీ.. (ఫోటోలు)
photo 3

రంభ ఊర్వశి మేనక బ్యూటీ రాశి సింగ్ లేటెస్ట్ పిక్స్.. (ఫోటోలు)
photo 4

రైళ్లు కిటకిట (ఫోటోలు)
photo 5

గ్రాండ్‌గా రవితేజ కొత్త సినిమా తులాభారం ప్రారంభం.. (ఫోటోలు)

Video

View all
TDP Leaders Joins To YSRCP In The Presence Of Rachamallu Siva Prasad Reddy 1
Video_icon

టీడీపీ నుండి YSRCP లోకి చేరిన వెంటనే వరాలు కురిపించిన రాచమల్లు
Thalapathy Vijays Son Jason Sanjays Hero Debut 2
Video_icon

హీరోగా విజయ్ వారసుడు
Goddess Durga Idol Immersed Without Prayers In Nalgonda 3
Video_icon

నవరాత్రుల వేళ ఇదేం అపచారం..! పూజలు లేకుండానే అమ్మవారి నిమజ్జనం
Shocking Facts In Girl Incident Case At Medchal 4
Video_icon

5 నిమిషాల్లోనే అంతా జరిగిపోయింది.. మేడ్చల్ బాలిక కేసులో షాకింగ్ నిజాలు..
CM Chandrababu Praised PM Modis 25 Years Service In The Hindu Article 5
Video_icon

నాడు తిట్లు.. నేడు ప్రశంసలు 'ది హిందూ'లో మోదీపై చంద్రబాబు ప్రేమలేఖ
Advertisement
 