 ఇది ప్రజాధనం దుర్వినియోగం కాదా..? | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇది ప్రజాధనం దుర్వినియోగం కాదా..?

Oct 8 2026 1:24 AM | Updated on Oct 8 2026 1:24 AM

ఇది ప్రజాధనం దుర్వినియోగం కాదా..? ఇప్పుడు చేస్తున్నది దుబారా కాదా? ●

కరోనా వంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో ప్రాణాలకు తెగించి సేవలందించాం. ప్రతి ఇంటి కీ ప్రభుత్వ పథకాలు చేరువ చేశాం. వలంటీర్లకు ఇచ్చిన హామీని టీడీపీ ప్రభుత్వం తుంగలోతొక్కి వ్యవస్థనే రద్దు చేసింది. మాకిచ్చిన కేవలం రూ.5 వేల గౌరవ వేతనంతో ప్రజాధనం దుర్వినియో గం అయిపోతోందని విమర్శించిన పాలకులకు ఇప్పుడు వారి సొంత డప్పు కొట్టేందుకు సోషల్‌మీడియా ఇన్‌ఫ్లెయెన్సర్లకు రూ.లక్షలు చెల్లిస్తామని జీఓ విడుదల చేశారు. ఇది కదా ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అంటే?

– తియ్యాల పోలిరాజు, వలంటీరు, వీరఘట్టం

గత వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వంలో ఎటువంటి వివక్ష లేకుండా గడపగడపకు ప్రభుత్వ పథకాలు చేరువచేయడంలో వలంటీర్లు కీలక భూమిక పోషించారు. కేవలం రూ.5వేల గౌరవ వేతనంతో ప్రజలకు సేవచేశాం. మాకిచ్చిన రూ.5వేల గౌరవ వేతనం దుబారా అంటూ ప్రచారం చేసిన కూటమి నాయకులకు... ఇప్పుడు టీడీపీ సోషల్‌ మీడియా కార్యకర్తలకు లక్షలాది రూపాయలు దోచి పెట్టడం కనిపించకపోవడం విచారకరం. ఇది ప్రజావ్యతిరేక ప్రభుత్వం.

– సఖినాన లక్ష్మునాయుడు, వలంటీరు,

మహదేవివలస, వీరఘట్టం మండలం

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జపాన్ వెకేషన్‌లో మంచు విష్ణు ఫ్యామిలీ.. (ఫోటోలు)
photo 2

హనుమాన్ అంశ్‌ మూవీ ప్రెస్ ‍మీట్... (ఫోటోలు)
photo 3

గ్రీన్ డ్రెస్‌లో అనుపమ పరమేశ్వరన్ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 4

ఆదిలాబాద్ లో సందడి చేసిన హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 5

'రంగస్థలం' నటి పూజిత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Agarkar Exits, Laxman Enters! Bhuvneshwar Kumar Returns to Team India After 4 Years 1
Video_icon

భువీ రీఎంట్రీ.. అసలు కారణం ఇదేనా?
Lingamaneni Ramesh’s Son’s Case Updates 2
Video_icon

లింగమనేని రమేష్ కుమారుడి కేసు.. రెండు నెలలైనా దర్యాప్తు ఎక్కడ..?
Kasu Mahesh Reddy Strong Warning to MLA Yarapathineni Srinivasa Rao 3
Video_icon

నువ్వు ఏమ్మెల్యేవా..బజారోడు వా.. నేను బూతులు మాట్లాడితే తట్టుకోలేవ్: మహేష్ రెడ్డి
High tension at Jantar Mantar Police Stopped Rahul Gandhi and Priyanka Vadra 4
Video_icon

జంతర్ మంతర్ వద్ద హై టెన్షన్ రాహుల్, ప్రియాంకను అడ్డుకున్న పోలీసులు
Five-story Building Collapsed in Delhi's Seemapuri Several Injured 5
Video_icon

కుప్పకూలిన ఐదంతస్థుల భవనం..
Advertisement
 