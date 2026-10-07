 జపాన్ వెకేషన్‌లో మంచు విష్ణు ఫ్యామిలీ.. (ఫోటోలు) | Manchu Vishnu and Family Enjoy Their Japan Vacation | Sakshi
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జపాన్ వెకేషన్‌లో మంచు విష్ణు ఫ్యామిలీ.. (ఫోటోలు)

Oct 7 2026 8:36 PM | Updated on Oct 7 2026 8:44 PM

Manchu Vishnu and Family Enjoy Their Japan Vacation1
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టాలీవుడ్ హీరో మంచు విష్ణు ప్రస్తుతం జపాన్‌లో ఉన్నారు. మంచు విష్ణు తన ఫ్యామిలీతో కలిసి హాలిడే ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఈ పిక్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Manchu Vishnu and Family Enjoy Their Japan Vacation2
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Manchu Vishnu and Family Enjoy Their Japan Vacation3
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Manchu Vishnu and Family Enjoy Their Japan Vacation4
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Manchu Vishnu and Family Enjoy Their Japan Vacation5
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Manchu Vishnu and Family Enjoy Their Japan Vacation6
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Manchu Vishnu and Family Enjoy Their Japan Vacation7
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Manchu Vishnu and Family Enjoy Their Japan Vacation8
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Manchu Vishnu and Family Enjoy Their Japan Vacation9
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Manchu Vishnu and Family Enjoy Their Japan Vacation10
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Manchu Vishnu and Family Enjoy Their Japan Vacation11
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