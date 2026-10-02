 అందుబాటులో స్టాంపులు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అందుబాటులో స్టాంపులు

Oct 8 2026 1:24 AM | Updated on Oct 8 2026 1:24 AM

అందుబాటులో స్టాంపులు

కురుపాం: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో స్టాంపుల కొరత లేదని జిల్లా రిజిస్ట్రార్‌ పార్వతి తెలిపారు. కురుపాం సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయా న్ని బుధవారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. అందుతున్న సేవలను సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ ఆర్‌.కల్యాణిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రూ.3.96 కోట్ల ఆదాయార్జన లక్ష్యంకాగా 82 శాతం మేర సాధించామన్నారు. జిల్లా లో ఇటీవల ఏర్పడిన స్పాంపుల కొరత సమస్య తీరిందని, ప్రస్తుతం అన్నిరకాల స్టాంపులు అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు. రిజిస్ట్రేషన్‌ పరంగా ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే సెల్‌: 94409 74628కు ఫోన్‌చేసి ఫిర్యాదు చేయాలన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జపాన్ వెకేషన్‌లో మంచు విష్ణు ఫ్యామిలీ.. (ఫోటోలు)
photo 2

హనుమాన్ అంశ్‌ మూవీ ప్రెస్ ‍మీట్... (ఫోటోలు)
photo 3

గ్రీన్ డ్రెస్‌లో అనుపమ పరమేశ్వరన్ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 4

ఆదిలాబాద్ లో సందడి చేసిన హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 5

'రంగస్థలం' నటి పూజిత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Agarkar Exits, Laxman Enters! Bhuvneshwar Kumar Returns to Team India After 4 Years 1
Video_icon

భువీ రీఎంట్రీ.. అసలు కారణం ఇదేనా?
Lingamaneni Ramesh’s Son’s Case Updates 2
Video_icon

లింగమనేని రమేష్ కుమారుడి కేసు.. రెండు నెలలైనా దర్యాప్తు ఎక్కడ..?
Kasu Mahesh Reddy Strong Warning to MLA Yarapathineni Srinivasa Rao 3
Video_icon

నువ్వు ఏమ్మెల్యేవా..బజారోడు వా.. నేను బూతులు మాట్లాడితే తట్టుకోలేవ్: మహేష్ రెడ్డి
High tension at Jantar Mantar Police Stopped Rahul Gandhi and Priyanka Vadra 4
Video_icon

జంతర్ మంతర్ వద్ద హై టెన్షన్ రాహుల్, ప్రియాంకను అడ్డుకున్న పోలీసులు
Five-story Building Collapsed in Delhi's Seemapuri Several Injured 5
Video_icon

కుప్పకూలిన ఐదంతస్థుల భవనం..
Advertisement
 