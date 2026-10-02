 జాతీయ తైక్వాండోలో విజయనగరం జోరు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జాతీయ తైక్వాండోలో విజయనగరం జోరు

Oct 8 2026 1:24 AM | Updated on Oct 8 2026 1:24 AM

జాతీయ తైక్వాండోలో విజయనగరం జోరు

ఇండోర్‌లో జరిగిన పోటీల్లో 8 కాంస్య పతకాలు కై వసం

విజయనగరం: మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఇండోర్‌లో అక్టోబర్‌ 2 నుంచి 4 వరకు జరిగిన 43వ నేషనల్‌ జూనియర్‌, 40వ నేషనల్‌ సబ్‌–జూనియర్‌ క్యోరుగి తైక్వాండో చాంపియనన్‌ షిప్‌–2026లో విజయనగరం జిల్లా క్రీడాకారులు విశేష ప్రతిభ కనబరిచి 8 కాంస్య పతకాలను కై వసం చేసుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఎన్‌.హర్షిణి, వి.రోహిణి, ఎస్‌.జాజిలి, కె. నీహారిక, ఆర్‌. పూర్ణ చందు, డి. కార్తికేయ, డి. ధనేష్‌లు ఒక్కో కాంస్య పతకం సాధించగా, టి. జతిన్‌ రెండు కాంస్య పతకాలను గెలుచుకున్నాడు. జాతీయస్థాయిలో జిల్లాకు ఘనత తెచ్చిన ఈ విజేతలకు విజయనగరం రైల్వే స్టేషన్‌లో జిల్లా తైక్వాండో అసోసియేషన్‌ అధ్యక్షుడు గురాన అయ్యలు, రాష్ట్ర కార్యదర్శి సీహెచ్‌. వేణుగోపాల్‌ రావు, కోచ్‌లు, తల్లిదండ్రులు ఘన స్వాగతం పలికి అభినందనలు తెలిపారు. భవిష్యత్తులో వీరు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా మెరిసి మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని ప్రతినిధులు ఆకాంక్షించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జపాన్ వెకేషన్‌లో మంచు విష్ణు ఫ్యామిలీ.. (ఫోటోలు)
photo 2

హనుమాన్ అంశ్‌ మూవీ ప్రెస్ ‍మీట్... (ఫోటోలు)
photo 3

గ్రీన్ డ్రెస్‌లో అనుపమ పరమేశ్వరన్ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 4

ఆదిలాబాద్ లో సందడి చేసిన హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 5

'రంగస్థలం' నటి పూజిత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Agarkar Exits, Laxman Enters! Bhuvneshwar Kumar Returns to Team India After 4 Years 1
Video_icon

భువీ రీఎంట్రీ.. అసలు కారణం ఇదేనా?
Lingamaneni Ramesh’s Son’s Case Updates 2
Video_icon

లింగమనేని రమేష్ కుమారుడి కేసు.. రెండు నెలలైనా దర్యాప్తు ఎక్కడ..?
Kasu Mahesh Reddy Strong Warning to MLA Yarapathineni Srinivasa Rao 3
Video_icon

నువ్వు ఏమ్మెల్యేవా..బజారోడు వా.. నేను బూతులు మాట్లాడితే తట్టుకోలేవ్: మహేష్ రెడ్డి
High tension at Jantar Mantar Police Stopped Rahul Gandhi and Priyanka Vadra 4
Video_icon

జంతర్ మంతర్ వద్ద హై టెన్షన్ రాహుల్, ప్రియాంకను అడ్డుకున్న పోలీసులు
Five-story Building Collapsed in Delhi's Seemapuri Several Injured 5
Video_icon

కుప్పకూలిన ఐదంతస్థుల భవనం..
Advertisement
 