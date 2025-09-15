మరికాసేపట్లో వక్ఫ్‌ చట్టంపై సుప్రీంకోర్టు మధ్యంతర తీర్పు

వక్ఫ్ (సవరణ) చట్టం Waqf (Amendment) Act, 2025పై మరికాసేపట్లో దేశసర్వోన్నత న్యాయస్థానం మధ్యంతర తీర్పును వెలువరించనుంది. ఈ చట్టం రాజ్యాంగబద్ధతను సవాల్ చేస్తూ 72 పిటిషన్లు సుప్రీంకోర్టులో దాఖలైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి ధర్మాసనం వెలువరించబోయే తీర్పుపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
ఈ పిటిషన్లను సీజేఐ(పూర్వపు) జస్టిస్ సంజీవ్ ఖన్నా నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం మే 5న విచారణ చేపట్టి, తదుపరి విచారణను మే 15కి వాయిదా వేసింది. ఆపై జస్టిస్ ఖన్నా మే 13న పదవీ విరమణ చేయడంతో.. తదుపరి సీజేఐ జస్టిస్ బీఆర్ గవాయి ధర్మాసనం విచారణ జరిపింది. వాదనలు పూర్తి కావడంతో మే 22వ తేదీన తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. ఆ తీర్పును మరికాసేపట్లో వెల్లడించనుంది.
మధ్యంతర ఉత్తర్వుల సందర్భంగా.. మూడు కీలక అంశాలను కోర్టు పరిశీలనలోకి తీసుకోనుంది.
☝️వక్ఫ్ జాబితాలో ఉన్న ఆస్తులను కోర్టులు డీనోటిఫై చేయగలవా?
✌️ రాష్ట్ర వక్ఫ్ బోర్డు, కేంద్ర వక్ఫ్ కౌన్సిల్లో ముస్లిమేతరులకు చోటు కల్పించవచ్చా?
👌🏼మూడోది, జిల్లా కలెక్టర్ వక్ఫ్ ఆస్తులపై విచారణ చేసి అవి నిజంగా వక్ఫ్ ఆస్తులేనా కాదా అన్నది నిర్ణయించగలడా?
మరికాసేపట్లో మరిన్ని అప్డేట్స్..