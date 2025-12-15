 సింహాచల పుణ్యక్షేత్రంలో హీరోయిన్ శ్రీలీల (ఫొటోలు) | Actress Sreeleela at the Simhachalam temple (Photos) | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సింహాచల పుణ్యక్షేత్రంలో హీరోయిన్ శ్రీలీల (ఫొటోలు)

Dec 15 2025 6:53 PM | Updated on Dec 15 2025 6:53 PM

Actress Sreeleela at the Simhachalam temple (Photos)1
1/8

Actress Sreeleela at the Simhachalam temple (Photos)2
2/8

సింహాచల దేవస్థానాన్ని హీరోయిన్ శ్రీలీల దర్శించుకుంది.

Actress Sreeleela at the Simhachalam temple (Photos)3
3/8

స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించింది.

Actress Sreeleela at the Simhachalam temple (Photos)4
4/8

ప్రస్తుతం ఈమె.. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్, పరాశక్తి అనే సినిమాలు చేస్తోంది.

Actress Sreeleela at the Simhachalam temple (Photos)5
5/8

Actress Sreeleela at the Simhachalam temple (Photos)6
6/8

Actress Sreeleela at the Simhachalam temple (Photos)7
7/8

Actress Sreeleela at the Simhachalam temple (Photos)8
8/8

# Tag
Sreeleela simhachalam devasthanam Simhachalam temple devotional Photos Actress Gallery Movie News
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సింహాచల పుణ్యక్షేత్రంలో హీరోయిన్ శ్రీలీల (ఫొటోలు)
photo 2

సీమంతం ఫోటోలు షేర్ చేసిన బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ, యాంకర్ శివజ్యోతి.. ఫోటోలు
photo 3

మరాఠీ స్టైల్లో మృణాల్ ఠాకుర్.. చీరలో నిండుగా (ఫొటోలు)
photo 4

సిద్దిపేట : కమనీయం కొమురవెల్లి మల్లన్న కల్యాణం (ఫొటోలు)
photo 5

లగ్జరీ ఇంటీరియర్‌ డిజైనర్‌ స్టూడియోలో నాగచైతన్య (ఫొటోలు)

Video

View all
MP Mithun Reddy Comments on Chandrababu Govt Over AP Debts in Lok Sabha 1
Video_icon

YSRCP తరఫున చర్చలో పాల్గొన్న పార్టీ పక్షనేత మిథున్ రెడ్డి
YSRCP Leaders MASS WARNING to Chandrababu Govt 2
Video_icon

YSRCP Leaders: ఈ జన సునామీని చూశావ్..! దమ్ముంటే ప్రైవేటీకరణ చేసి చూడు
Visakha YSRCP Leaders About Koti Santhakala Praja Udyamam Rally Success 3
Video_icon

ఈ ర్యాలీని ఇంత సక్సెస్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మా ధన్యవాదాలు
Massive Public Support! YSRCP One Crore Signatures Rally 4
Video_icon

Vizag: డాన్సులు, స్టెప్పులతో పోటెత్తిన జనం
Koti Santhakala Praja Udyamam Huge Rally At Amadalavalasa 5
Video_icon

చంద్రబాబు బిత్తరపోయేలా.. YSRCP భారీ బైక్ ర్యాలీ..
Advertisement