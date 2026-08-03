ఏసీపీ ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారు.. ఒక్కసారి కాదు..

లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్ రాజధాని లక్నోలోని రాజాజీపురంలో ఓ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఏసీపీ) నివసిస్తున్న ఇంట్లో దొంగలు చోరీకి పాల్పడ్డారు. ఏసీపీ పై అంతస్తులో ఉంటుండగా, కింది అంతస్తులోని ఇంట్లోకి చొరబడి నగదు, విలువైన వస్తువులు ఎత్తుకెళ్లారు.
పోలీస్ ఔట్పోస్ట్కు కేవలం 200 మీటర్ల దూరంలోనే ఈ ఘటన జరిగింది. గత 5 నెలల్లో అదే ఇంట్లో జరిగిన రెండో చోరీ ఇది. ఆదివారం విధులు ముగించుకుని ఏసీపీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
టాకటోరా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఇంజినీర్ సుధాంశు ఇల్లు ఉంటుంది. ఆయన సోదరుడు ఓ ఐఏఎస్ అధికారి. బజార్ఖాలా ఏసీపీ రంజిత్ కుమార్ సుమారు 20 రోజుల క్రితం తన కుటుంబంతో కలిసి ఆ ఇంటి మొదటి అంతస్తులోకి మారారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఏసీపీ కుటుంబ సభ్యులు కొన్ని రోజుల క్రితం తమ స్వగ్రామానికి వెళ్లారు. దీంతో ఇంటికి తాళం వేసి ఉంది. ఆదివారం విధులు ముగించుకుని తిరిగి వచ్చిన రంజిత్ కుమార్ ప్రధాన గది తెరిచి ఉండటం గమనించారు. పరిశీలించగా, దొంగలు కింది అంతస్తులోకి చొరబడి అల్మారా లాకర్ను బలవంతంగా తెరిచి నగదు, విలువైన వస్తువులతో పారిపోయినట్లు గుర్తించారు. చోరీకి గురైన వస్తువుల విలువ ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదు.
ఈ చోరీపై సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసు బృందాలు అక్కడికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించాయి. పరిసర ప్రాంతాల్లో అమర్చిన సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు ముందు ఆ ప్రాంతంలో కొందరు అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనిపించినట్లు సమాచారం.
బజార్ఖాలా స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ కుల్దీప్ దుబే మాట్లాడుతూ, చోరీ విషయం ఇంజినీర్ కుటుంబ సభ్యుల నుంచి తమకు తెలిసిందని చెప్పారు. అయితే ఆదివారం సాయంత్రం వరకు ఎలాంటి లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదు అందలేదని తెలిపారు.
తాజా ఘటనతో ఇదే ఇంట్లో గతంలో జరిగిన చోరీ మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది. మార్చి 25న దొంగలు ఇంట్లో నుంచి నగలు రూ.50,000 నగదు, ఇతర విలువైన వస్తువులు ఎత్తుకెళ్లినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఆ కేసు ఇప్పటికీ ఛేదించలేదు. నిందితులను పోలీసులు ఇంకా గుర్తించలేదు.