‘ఓట్‌ చోర్‌..’ దీదీ ఘాటు వ్యాఖ్యలతో రణరంగంగా బెంగాల్‌ అసెంబ్లీ

బీజేపీ ఎమ్మెల్యేల కేకలు, నినాదాలు, ఈడ్చివేతలతో పశ్చిమ బెంగాల్ రణరంగాన్ని తలపించింది. బీజేపీపై ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ తీవ్ర విమర్శలు చేయగా.. అడ్డుకునేందుకు ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలు తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో మార్షల్స్ సాయంతో వాళ్లను స్పీకర్ బయటకు పంపించేశారు.
బీజేపీపై మమతా బెనర్జీ తీవ్ర విమర్శలు.. ప్రతిపక్ష బీజేపీ ఆందోళనలతో బెంగాల్ అసెంబ్లీ గురువారం అట్టుడికిపోయింది. బీజేపీని బెంగాల్ వ్యతిరేక పార్టీగా అభివర్ణించిన ఆమె.. ఓట్ల చోరీతో అతిపెద్ద దోపిడీకి పాల్పడిందని ఆరోపించారు. పార్లమెంట్లోనూ టీఎంసీ ఎంపీలను సీఐఎస్ఎఫ్ బలగాలను ఉపయోగించి ఏ విధంగా వేధించారో అంతా చూశారని అన్నారామె. ఈ క్రమంలో ఆమె ప్రసంగాన్ని అడ్డుకునేందుకు బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు.