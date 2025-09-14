 విమానం టేకాఫ్‌ విఫలం.. తప్పిన పెను ప్రమాదం.. | Lucknow Airport: Indigo Flight Stopped During Takeoff | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విమానం టేకాఫ్‌ విఫలం.. తప్పిన పెను ప్రమాదం..

Sep 14 2025 1:23 PM | Updated on Sep 14 2025 1:40 PM

Lucknow Airport: Indigo Flight Stopped During Takeoff

లక్నో: లక్నో ఎయిర్‌ పోర్టులో ఇండిగో విమానానికి పెను ప్రమాదం తృటిలో తప్పింది. లక్నో-ఢిల్లీలో ఇండిగో విమానంలో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. రన్‌వేపై వేగం అందుకున్న తర్వాత విమానం టేకాఫ్‌ విఫలమైంది. అతి కష్టంపై పైలట్‌.. విమానాన్ని రన్‌ వే ముగిసే ముందు నిలిపివేశారు. విమానంలో ఎంపీ డింపుల్‌ యాదవ్‌తో పాటు 151 మంది ప్యాసింజర్లు ఉన్నారు.

శనివారం ఉదయం ఈ సంఘటన జరిగింది. ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్ విమానం 6ఈ-2111 టేకాఫ్ కోసం సిద్ధమైంది. ఈ విమానం సాధారణంగా  లక్నో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి ఉదయం 10:30 గంటలకు బయలుదేరి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు ఢిల్లీకి చేరుకోవాల్సి ఉంది. రన్‌వేకు చేరుకుని ప్రయాణికులు విమానం ఎక్కారు. టేకాఫ్‌కు ముందు ఇంజిన్లు శక్తిని పుంజుకోవడంతో విమానం ఒకేసారి పైకి లేస్తుంది. కానీ, ఢిల్లీకి వెళ్లాల్సిన ఈ విమానం సాంకేతిక సమస్య కారణంగా టేకాఫ్ కాలేదు. . ప్రమాదం తప్పడంతో ప్రయాణికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

ఈ విమానంలో సమాజ్ వాదీ పార్టీ ఎంపీ డింపుల్ యాదవ్‌తో పాటు గోండా ఎస్పీ నాయకుడు సూరజ్ సింగ్ తాము లక్నో నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్తున్నామని వారు ఈ సంఘటనను సోషల్ మీడియాలో కూడా పంచుకున్నారు. వేగంగా వెళ్తున్న విమానం ఒక్కసారిగా ఆగిపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర భయానికి గురయ్యారు. ప్రయాణికులను మరో విమానంలో ఢిల్లీకి తరలించారు. ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్‌  ప్రయాణికులకు క్షమాపణలు చెప్పింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

అభయం మసూమ్‌ సదస్సులో మెగా హీరో సాయిదుర్గ తేజ్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (సెప్టెంబరు 14-21)
photo 3

'కోర్ట్' బ్యూటీ.. దుబాయిలో ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ (ఫొటోలు)
photo 4

నాలుగు గంటల గిరి ప్రదక్షిణ.. అరుణాచలంలో యాంకర్‌ శ్రీముఖి (ఫోటోలు)
photo 5

బిగ్‌బాస్‌ ఫేమ్‌ మెరీనా-రోహిత్‌ కూతురి ఫస్ట్‌ ఫోటోషూట్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Israel Attacks Gaza City 1
Video_icon

గాజా సిటీపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు ఉధృతం
Megastar Chiranjeevi And Director Bobbys New Movie Launch Date Locked 2
Video_icon

చిరు- బాబీ మూవీకి ముహూర్తం ఫిక్స్..!
Good News For Samantha Fans 3
Video_icon

ఇకపై అలాంటి సినిమాలే చేస్తానంటున్న సామ్..!
Ganja Batch Hulchul In Hyderabad 4
Video_icon

హైదరాబాద్ నగర శివారులో మితిమీరిన గంజాయి బ్యాచ్ ఆగడాలు
Actress Says Goodbye to Social Media 5
Video_icon

సోషల్ మీడియా అంటేనే హడలిపోతున్న హీరోయిన్స్
Advertisement
 