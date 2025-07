ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌పై పార్లమెంట్‌లో(లోక్‌సభ) చర్చ వేళ.. జమ్ము కశ్మీర్‌లో ఇవాళ అనూహ్య పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఆపరేషన్‌ మహదేవ్‌ పేరిట ఉగ్రవాదుల ఏరివేత ఆపరేషన్‌ చేపట్టాయి భద్రతా బలగాలు. ఈ క్రమంలో సోమవారం దాచిగాం ప్రాంతంలో ఎదురు కాల్పులు చోటు చేసుకోగా.. ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు మరణించారు.

శ్రీనగర్‌ లిద్వాస్‌ దగ్గర ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నట్లు.. ఇండియన్‌ ఆర్మీ, సీఆర్‌పీఎఫ్‌ ఈ జాయింట్‌ ఆపరేషన్‌ చేపట్టాయి. ఆపరేషన్‌ కొనసాగుతున్నట్లు సైన్యం ప్రకటించింది. ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్స్‌ను తెలియజేస్తామని ఎక్స్‌ ద్వారా తెలియజేసింది. ిఘా వర్గాలు ఇచ్చిన సమాచారంతో ములనార్‌, హర్వాన్‌ ప్రాంతాల్లో కూంబింగ్‌ కొనసాగిస్తున్నాయి. మరిన్ని బలగాలు ఆ ప్రాంతానికి చేరుకుంటున్నట్లు సమాచారం.

అయితే ఈ ముగ్గురిలో ఇద్దరికి పహల్గాం ఉగ్ర దాడితో సంబంధం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. డ్రోన్‌ల ద్వారా మృతదేహాలను గుర్తించిన అధికారులు ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఎన్‌కౌంటర్‌పై మరింత సమాచారం అందాల్సి ఉంది.

పహల్గాం దాడిలో పాల్గొంది ఈ ఉగ్రవాదులే..

Indian Army eliminates 3 terrorists in Operation Mahadev!



Two linked to Pahalgam attack killed in Lidwas encounter.



Bodies spotted via drone.



Har har Mahadev

