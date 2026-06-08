 థియేటర్లలో పెద్ది.. ఈ వారం ఓటీటీల్లో 17 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్..! | This Week Ott Release Movies List from june 8th to 14th here | Sakshi
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This Week Ott Releases: ఈ వారం ఓటీటీల్లో 17 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్..!

Jun 8 2026 4:30 PM | Updated on Jun 8 2026 4:38 PM

This Week Ott Release Movies List from june 8th to 14th here

చూస్తుండగానే మరో వారం వచ్చేసింది. ప్రస్తుతం పెద్ది  మూవీ థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. తొలి మూడు రోజుల్లోనే మూడు వందల కోట్ల మార్క్‌కు దగ్గరకు చేరుకుంది. ఈ వారం కూడా పెద్ది హవానే కొనసాగుతోంది. ఈ ఫ్రైడే రోజు చిన్న సినిమాలు థియేటర్లలో సందడి చేయనున్నాయి. సింగ్ గీతం, భారత భాగ్య విధాత, పోలీస్ కంప్లైంట్, కొత్త మలుపు లాంటి సినిమా బాక్సాఫీస్‌ బరిలో నిలవనున్నాయి.

ఇక ఈ వారం ఓటీటీల విషయానికొస్తే సూర్య హీరోగా వచ్చిన కరుప్పు ఓటీటీకి వచ్చేస్తోంది. దీంతో పాటు బాలీవుడ్ మూవీ భూత్ బంగ్లా స్ట్రీమింగ్‌కు రానుంది. వీటితో పాటు తెలుగులో ష్ అనే తెలుగు వెబ్ సిరీస్‌ ఆసక్తి పెంచుతోంది. అంతేకాకుండా పలు టాలీవుడ్, హాలీవుడ్‌, బాలీవుడ్‌ సినిమాలు, డబ్బింగ్ చిత్రాలు ఈ వారం ఓటీటీ ప్రియులను అలరించనున్నాయి. ఏయే మూవీ ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ కానుందో మీరు ఓ లుక్కేయండి.

ఓటీటీల్లో ఈ వారం రిలీజయ్యే మూవీస్ (జూన్ 8 నుంచి 14 వరకు)

నెట్‌ఫ్లిక్స్

  • కలర్స్‌ ఆఫ్‌ ఈవిల్‌ - బ్లాక్‌ (మూవీ) - జూన్‌ 10

  • మై ఫ్యామిలీ సీజన్‌2 (వెబ్‌సిరీస్‌) - జూన్‌ 10

  • స్వీట్ మగ్నోలియాస్ -సీజన్ 5 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - జూన్ 11

  • ది ఈవిల్‌ లాయర్‌ (వెబ్‌సిరీస్) - జూన్‌ 11

  • భూత్ బంగ్లా (హిందీ సినిమా) - జూన్ 12

  • ఐ యామ్ ఫ్రాంకెల్డా (స్పానిష్ మూవీ) - జూన్ 12


అమెజాన్ ప్రైమ్

  • ఎవ్రీ ఇయర్ ఆఫ్టర్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - జూన్ 10

  • ద రెస్ట్‌ ఈజ్‌ ఫుట్‌బాల్‌ (డాక్యుమెంటరీ మూవీ) - జూన్‌ 10

  • రాఖ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - జూన్ 12

  • కరుప్పు/ వీరభద్రుడు (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా)- జూన్ 12

జియో హాట్‌స్టార్

  • ద్రిదమ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - జూన్ 12

ఆహా

  • ష్ సీజన్ 3 (తెలుగు సిరీస్) - జూన్ 12

జీ5

  • మై హూ నా (హిందీ రియాలిటీ షో) - జూన్ 12

  • తార్ఖతా (బెంగాలీ సిరీస్) - జూన్ 12

లయన్స్ గేట్ ప్లే

  • షెల్టర్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - జూన్ 12

  • విక్కీ క్రిస్టీ బార్సిలోనా (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - జూన్ 12

ఆపిల్‌ టీవీ ప్లస్‌

  • క్రిమినల్‌ రికార్డ్‌ (వెబ్‌సిరీస్‌) - జూన్‌ 10

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