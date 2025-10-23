దీపావళి సెలవులు ముగిసిపోయాయి. చూస్తుండగానే మరో వీకెండ్ వచ్చేస్తోంది. గతవారం థియేటర్లలో దీపావళికి టాలీవుడ్ చిత్రాలు చేశాయి. ఇక ఈ వారంలో పెద్దగా సినిమాలేవీ రిలీజ్ కావడం లేదు. బాక్సాఫీస్ వద్ద విక్రమ్ తనయుడు హీరోగా వస్తోన్న బైసన్ రిలీజవుతోంది. ఇది తప్ప పెద్దగా బజ్ ఉన్న సినిమాలేవీ రావడం లేదు.
ఇక ఓటీటీల విషయానికొస్తే ఇప్పటికే హిట్ సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. థియేటర్లలో పెద్ద సినిమాలేవీ లేకపోవడంతో ఓటీటీల వైపు చూస్తున్నారు ఆడియన్స్. ఈ శుక్రవారం జాన్వీ కపూర్ పరమ్ సుందరి, విజయ్ ఆంటోనీ భద్రకాళి, కురుక్షేత్ర లాంటి యానిమేషన్ సినిమాలు సందడి చేసేందుకు వస్తున్నాయి. ఓటీటీ ప్రియులు ఏయే సినిమా ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ కానుందో మీరు ఓ లుక్కేయండి.
నెట్ఫ్లిక్స్
- కురుక్షేత్ర - 2 (యానిమేటెడ్ సిరీస్) - అక్టోబర్ 24
- ఎ హౌజ్ ఆఫ్ డైనమైట్ - అక్టోబర్ 24
- పరిష్ (వెబ్ సిరీస్)- అక్టోబర్ 24
- ది డ్రీమ్ లైఫ్ ఆఫ్ మిస్టర్ కిమ్ (వెబ్ సిరీస్)- అక్టోబర్ 25
అమెజాన్ ప్రైమ్..
- ఈడెన్ (హాలీవుడ్ మూవీ)- అక్టోబర్ 24
- పరమ్ సుందరి(బాలీవుడ్ సినిమా) - అక్టోబర్ 24
- అడ్వెంచర్ టైమ్- ఫియాన్ అండ్ కేక్-సీజన్2 (యానిమేషన్)- అక్టోబర్ 24
- బోన్ లేక్(హాలీవుడ్ మూవీ)- అక్టోబర్ 24(రెంట్ పద్దతిలో)
జియో హాట్స్టార్..
- భద్రకాళి(తమిళ సినిమా) - అక్టోబర్ 24
- ది కర్దాసియన్స్ (సీజన్-7)- అక్టోబర్ 24
- మహాభారత్: ఏక్ ధర్మయుధ్ (వెబ్ సిరీస్)- అక్టోబర్ 25
ఆహా..
- అక్యూజ్డ్(తమిళ సినిమా)- అక్టోబర్ 24
లయన్స్ గేట్ ప్లే..
- ది అప్రెంటిస్(హాలీవుడ్ మూవీ)- అక్టోబర్ 24
- నడికర్(మలయాళ సినిమా)- అక్టోబర్ 24
- ఫ్రీ లాన్స్ (హాలీవుడ్ మూవీ)- అక్టోబర్ 24
యాపిల్ టీవీ ప్లస్..
- స్టిల్లర్ అంజ్ మియారా నథింగ్ ఈజ్ లాస్(హాలీవుడ్)- అక్టోబర్ 24
సన్ నెక్ట్స్..
- టేల్స్ ఆఫ్ ట్రేడిషన్(తమిళ సినిమా)- అక్టోబర్ 24
- జంబూ సర్కస్(కన్నడ సినిమా)- అక్టోబర్ 24
హెచ్బీవో మ్యాక్స్..
వెపన్స్-(హాలీవుడ్ మూవీ)- అక్టోబర్ 24