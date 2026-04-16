 విజయ్‌కి వ్యతిరేకంగా బీచ్‌లో నటి పోరాటం | Tamil Actress Julie Protest Against TVK Vijay
విజయ్‌కి వ్యతిరేకంగా బీచ్‌లో నటి పోరాటం

Apr 16 2026 9:34 AM | Updated on Apr 16 2026 9:44 AM

Tamil Actress Julie Protest Against TVK Vijay

తమిళనాడులో జల్లికట్టు ఆందోళన ద్వారా ప్రసిద్ధి చెందిన బుల్లి తెర నటి జూలీ, తమిళగ వెట్రికళగం అధ్యక్షుడు విజయ్‌కి వ్యతిరేకంగా చెన్నై మెరీనా బీచ్‌లో అనుమతి లేకుండా నిరసన తెలిపిన సంఘటన తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది. ఇప్పటికే పెరంబూరు నియోజకవర్గంలో విజయ్‌ను విమర్శిస్తూ ప్రచారం చేసిన జూలీ తాజాగా  మెరీనా ఔవయ్యార్‌ విగ్రహం వద్ద తన మద్దతుదారులతో కలిసి ఆకస్మికంగా నిరసనలో పాల్గొన్నారు. 

ఒక చేతిలో డీఎంకేకు ఓటు వేయండి అనే బ్యానర్‌ను, మరో చేతిలో విజయ్‌ను ఉద్దేశించి ఉడుత బొమ్మ వేసి దానిపై ’ఎక్స్‌’ గుర్తు వేసిన బ్యానర్‌ను పట్టుకుని  నినాదాలు చేశారు. ముఖ్యంగా, తమిళగ వెట్రికళగం ద్వారా మహిళలకు రక్షణ లేదు అనే  వాక్యం ఉన్న ప్లకార్డును జూలీ పట్టుకోవడం విజయ్‌ అభిమానులలో తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని కలిగించింది. సమాచారం అందుకున్న మెరీనా పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, అనుమతి లేకుండా బహిరంగ ప్రదేశంలో నిరసన తెలిపిన జూలీతో సహా  నలుగురిని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు తరలించారు. ఎన్నికల సమయంలో సరైన అనుమతి లేకుండా ప్రచారం చేయకూడదని సూచించిన పోలీసులు, ఆమె నుంచి క్షమాపణ లేఖ రాయించుకుని విడుదల చేశారు.  

Advertisement
 
Advertisement

Advertisement
 