ముంబై : బాలీవుడ్‌ నటుడు సోనూ సూద్‌ సోమవారం తన కొత్త సినిమా ప్రాజెక్టును ప్రకటించాడు. సోనూ సూద్‌ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కనున్న ఈ సినిమాకు ‘కిసాన్‌’ అనే పేరును ఖరారు చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని ఈ నివాస్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. డ్రిమ్‌ గర్ల్‌ చిత్రాన్ని డైరెక్ట్‌ చేసిన రాజ్‌ శాం‌డిల్యా నిర్మాతగా వ్యవహరించనున్నారు. మిగతా చిత్ర యూనిట్‌ను ఇంకా ఫైనల్‌ చేయలేదు. ఈ విషయాన్ని సినీ విశ్లేషకుడు తరణ్‌ ఆదర్శ్‌ ట్విటర్‌లో వెల్లడించారు. ఓ వైపు ఢిల్లీలో కేంద్రం తీసుకొచ్చిన నూతన వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా రైతులు నిరసనలు చేపడుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో సోనూ కిసాన్‌ సినిమా ప్రకటించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. చదవండి: ఆ సేవలు అభినందనీయం: సోనూ సూద్‌

IT’S OFFICIAL... SONU SOOD IN #KISAAN... #SonuSood will head the cast of #Kisaan... Directed by E Niwas... Raaj Shaandilyaa - who made his directorial debut with #DreamGirl - will produce the film... Balance cast will be announced shortly. pic.twitter.com/5MTpWHHKNb

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 4, 2021