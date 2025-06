ఏదో వచ్చామా? నాలుగు సినిమాలు చేశామా? అని కాదు.. చేసిన సినిమా గురించి నలుగురు మాట్లాడుకున్నారా? జనాలు గుండెలో పెట్టుకున్నారా? అనేట్లు ఉండాలి. శేఖర్‌ కమ్ముల (Sekhar Kammula)కు ఈ విషయం బాగా తెలుసు. అందుకే.. భారీ ఫైట్లు.. విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్‌.. భారీ బడ్జెట్‌ చిత్రాల జోలికి పోడు. సింపుల్‌గా రాసుకున్న కథలతోనే ఊహించని విజయాలు అందుకుని థియేటర్‌ దగ్గర మ్యాజిక్‌ చేస్తుంటాడు.

నాలుగేళ్ల గ్యాప్‌తో మూవీ

ఇప్పుడదే జరుగుతోంది. ఈయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన చివరి చిత్రం లవ్‌ స్టోరీ. నాగచైతన్య, సాయిపల్లవి కాంబినేషన్‌లో తీసి ఈ మూవీ భారీ సక్సెస్‌ అందుకుంది. అయినా వెంటనే సినిమా చేయలేదు. నాలుగేళ్ల గ్యాప్‌ తీసుకుని కుబేర (Kuberaa Movie)తో వచ్చాడు. ధనుష్‌ను యాచకుడిగా, నాగార్జునను సీబీఐ ఆఫీసర్‌గా చూపించాడు. డబ్బు, స్వార్థం చుట్టూ కథ అ‍ల్లుకున్నాడు. జూన్‌ 20న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ చిత్రానికి అంతటా పాజిటివ్‌ టాక్‌ వస్తోంది.

వీడియో వైరల్‌

జనాల స్పందన ఎలా ఉందో చూద్దామని శేఖర్‌, ధనుష్‌ చెన్నైలోని ఓ థియేటర్‌కు వెళ్లారు. ప్రజల అరుపులు, కేకలు విని ఆనందంతో వారికి కడుపు నిండిపోయింది. ధనుష్‌ అయితే.. డంపింగ్‌ యార్డ్‌లో కంపు కొడుతున్నా గంటల తరబడి షూటింగ్‌ చేసిన కష్టాన్ని మర్చిపోయి భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

