శేఖర్‌ కమ్ముల దర్శకత్వంలో వచ్చిన తాజాగా చిత్రం కుబేర. ధనుష్‌, నాగార్జున, రష్మిక మందన్నా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం జూన్‌ 20న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ సినిమాకు హీరోయిన్‌ సాయిపల్లవి (Sai Pallavi) ఆల్‌ ద బెస్ట్‌ చెప్పింది. ఈ మేరకు ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌)లో ఓ ట్వీట్‌ వేసింది. చాలా కారణాల వల్ల కుబేర నాకు స్పెషల్‌ చిత్రంగా నిలవబోతుంది. ఛాలెంజింగ్‌ పాత్రలు ఎంచుకోవడం, అద్భుతంగా నటించడం ధనుష్‌ సర్‌ వల్లే సాధ్యమవుతుంది.

ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది

శేఖర్‌ (Sekhar Kammula) గారి డైరెక్షన్‌లో నాగార్జున సర్‌ కిల్లర్‌ లాంటి పాత్రలో కనిపించడం మాకు కన్నుల పండగ్గా ఉంటుంది. ప్రియమైన రష్మిక.. శేఖర్‌ గారు తన సినిమాల్లో హీరోయిన్లకు శక్తివంతమైన పాత్రలు ఇస్తారు. కుబేరలో నీ పాత్ర ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. అలాగే నీ విజయాల పరంపరలో ఈ మూవీ కూడా చేరిపోతుంది. దేవి శ్రీ ప్రసాద్‌ గారు.. మీరు మరోసారి మ్యాజిక్‌ చేయడం ఖాయం!

రక్తం ధారపోశారు

చైతన్య, సూరి, అజయ్‌, స్వరూప్‌.. మీరంతా రక్తం ధారపోసి కష్టపడ్డారు. అందుకు ప్రతిఫలం, గుర్తింపు తప్పకుండా వస్తుంది. నిర్మాత సునీల్‌ గొప్ప కథల్ని ఎంచుకుని అందిస్తున్నందుకు దివంగత నారాయణ్‌దాస్‌ గారు పై నుంచి ఎంతో గర్విస్తుంటారు. శేఖర్‌గారిలాంటి స్వచ్ఛమైన హృదయం కలవారే ఇలాంటి సినిమాలు తీయగలరు. మీరు ఒక తరాన్నంతటినీ ప్రభావితం చేస్తున్నారు. అందులో నేనూ ఉన్నాను. నా గురువుగారు సంతోషంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను.

కుబేర

ఇలాంటి మంచి కథల్ని మరెన్నో అందించాలని ఆశిస్తున్నాను అని రాసుకొచ్చింది. శేఖర్‌ కమ్ముల డైరెక్షన్‌లో సాయిపల్లవి ఫిదా, లవ్‌ స్టోరీ చిత్రాలు చేసింది. కుబేర సినిమా విషయానికి వస్తే.. నాగార్జున సీబీఐ ఆఫీసర్‌గా, ధనుష్‌ బిచ్చగాడిగా నటించారు. శేఖర్‌ కమ్ముల అమిగోస్‌ క్రియేషన్స్‌తో కలిసి ఎస్‌వీసీఎల్‌ఎల్‌పీపై సునీల్‌ నారంగ్, పుస్కూర్‌ రామ్మోహన్‌ రావు నిర్మించారు. నికేత్‌ బొమ్మరెడ్డి కెమెరామేన్‌గా పని చేశారు. తెలుగు, తమిళ, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో జూన్‌ 20న రిలీజైంది.

#Kuberaa is going to be special for many reasons! @dhanushkraja sir’s masterclass in acting & art of picking challenging characters that only he can pull off so effortlessly. @iamnagarjuna sir, It’s going to be a treat to watch you in a killer character under Sekhar garu’s…

— Sai Pallavi (@Sai_Pallavi92) June 20, 2025