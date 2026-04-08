 కీర్తి సురేశ్‌కు మందు అలవాటు లేదు కానీ..: సమంత | Samantha Says Keerthy Suresh Hyper Max, Funniest Girl | Sakshi
Apr 8 2026 8:14 AM | Updated on Apr 8 2026 8:14 AM

మాతృభాష మలయాళంలో బాలనటిగా రంగ ప్రవేశం చేసి ఆ తరువాత కథానాయికగా పరిచయం అయింది కీర్తి సురేష్‌. ఆ వెంటనే తమిళం, తెలుగు భాషల్లో హీరోయిన్‌గా నటిస్తూ క్రేజ్‌ సంపాదించుకుంది. మహానటి చిత్రంతో సత్తా చాటింది. ఈ మధ్య బేబీ జాన్‌ చిత్రంతో బాలీవుడ్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అయితే ఈ హిందీ చిత్రం ఆశించిన విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. ఏదేమైనా ఇటీవల ఈమె నటించిన చిత్రాలు పెద్దగా సక్సెస్‌ కాలేదు.

సినిమా
కీర్తి చివరిగా నటించిన హిట్‌ చిత్రం మామన్నన్‌. ఈమె ప్రస్తుతం తెలుగులో విజయ్‌ దేవర కొండకు జంటగా రౌడీ జనార్ధన్‌ చిత్రంలో నటిస్తోంది. తమిళంలో ఈమె నటించిన కన్నివెడి చిత్రం విడుదల కావాల్సి ఉంది. ఇకపోతే కీర్తి సురేష్‌, హీరోయిన్‌ సమంత మంచి స్నేహితురాళ్లు అన్నది తెలిసిందే. కాగా నటి కీర్తి సురేష్‌కి మద్యం తాగే అలవాటు ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది. 

ఆ అలవాటు లేదు కానీ..
దీని గురించి సమంత స్పందిస్తూ.. కీర్తి సురేష్‌కు మద్యం అలవాటు లేదు కాని ఒక్క అలవాటు మాత్రం ఉందని చెప్పింది. అదేమిటంటే హైపర్‌ మ్యాక్‌ అనే అధికంగా నవ్వించే గుణం ఉందని తెలిపింది. అర్ధరాత్రి వరకు మాట్లాడుతూ నవ్విస్తూనే ఉంటుందని పేర్కొంది. అదే విధంగా అతి వేగంగా రైమింగ్‌ మాటలతో ఇతరులను ఆటపట్టిస్తుందని సమంత చెప్పుకొచ్చింది.

Related News By Category

Related News By Tags

ఒక్క సినిమాతోనే జైన్‌ మేరీ ఖాన్‌ వైరల్‌ (ఫోటోలు)

abn ఆఫీస్‌ వద్ద టెన్షన్‌ .. టెన్షన్‌ (ఫోటోలు)
ఫుడ్‌ సేఫ్టీపై అవగాహన.. హైదరాబాద్‌లో వాకథాన్‌ (ఫోటోలు)
శోభితలో ఈ టాలెంట్‌ కూడా ఉందా! (ఫోటోలు)
అప్పుడే ఏడేళ్లు.. ఎంత త్వరగా ఎదుగుతున్నావో!: లాస్య మంజునాథ్‌ (ఫోటోలు)

MLA Tatiparthi Chandrasekhar Reveals Sensational Facts On Police Over Action 1
మేము టిఫిన్ చేస్తుంటే ఆ CI వచ్చి.. నా గొంతు పట్టుకుని.. తాటిపర్తి సంచలన నిజాలు
Magazine Story On Advantages Of YS Jagan MAVIGUN Plan 2
రావాలి మావిగన్.. కావాలి ఏపీ విన్
YSRCP Bandi Punyaseela Strong Warning To ABN Radhakrishna 3
బూతు కిట్టు.. బ్రోకర్ కృష్ణ.. నీ తోలు వలిచి చెప్పులు కుట్టించకపోతే..
YS Jagan Fires On ABN Radhakrishna Abused Writings 4
ABN రాధాకృష్ణ రాతలపై YS జగన్ ఆగ్రహం
Tragic Road Accident In Hyderabad 5
డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ బీభత్సం.. ఇద్దరు యువకులు మృతి
