 బాక్సాఫీస్ వద్ద దురంధర్‌ దూకుడు.. మూడు రోజుల్లోనే సెంచరీ! | Ranveer Singh Dhurandhar Box Office Collection Day 3 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Dhurandhar Box Office: బాక్సాఫీస్ వద్ద దురంధర్‌.. మూడు రోజుల్లో ఎన్ని కోట్లంటే?

Dec 8 2025 12:17 PM | Updated on Dec 8 2025 12:26 PM

Ranveer Singh Dhurandhar Box Office Collection Day 3

బాలీవుడ్ హీరో రణ్‌వీర్ సింగ్‌ నటించిన స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ దురంధర్‌. ఈ మూవీకి ఆదిత్య ధార్‌ దర్శకత్వం వహించారు. ఈనెల 5న థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకెళ్తోంది. తొలి రోజే దాదాపు రూ.30 కోట్లకు వసూళ్లు రాబట్టిన ఈ చిత్రం మూడు రోజుల్లోనే సెంచరీ దాటేసింది. ఈ సినిమా ఆదివారం నాటికి దేశవ్యాప్తంగా రూ. 103 కోట్లకు పైగా నెట్ కలెక్షన్స్‌ సాధించింది.  ఒక్క రోజే ఏకంగా రూ.43 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. గ్రాస్ పరంగా చూస్తే రూ.123.5 కోట్లు వసూలు చేసింది.

ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా దురంధర్‌ హవా కొనసాగుతోంది. మూడు రోజుల్లోనే వరల్డ్‌ వైడ్‌గా రూ.152 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. ఈ క్రమంలోనే టైగర్ ష్రాఫ్  బాఘి 3 (రూ.137 కోట్లు), హృతిక్ రోషన్ విక్రమ్ వేద (రూ.135 కోట్లు), సన్నీ డియోల్ జాట్ (రూ.110 కోట్లు) చిత్రాలను అధిగమించింది. ఇదే జోరు కొనసాగితే తొలి వారంలోనే ధురంధర్ రూ.250 కోట్ దాటేలా కనిపిస్తోంది. కాగా.. ఈ మూవీని భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కించారు. దాదాపు రూ.140 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్‌తో నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో అక్షయ్ ఖన్నా, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్, ఆర్ మాధవన్  నటించారు. ఈ చిత్రం పార్ట్‌-2 మార్చి 19, 2026న విడుదల కానుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నేటి తరానికి స్పూర్తి.. మన 'ప్రగతి' విజయం (ఫోటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : ఈ కాళీ మాత ఆలయాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా దర్శించుకున్నారా? (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)
photo 4

మడత మంచంపై పడుకుని ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ (ఫొటోలు)
photo 5

థాయ్‌ల్యాండ్ ట్రిప్‌లో 'రాజాసాబ్' బ్యూటీ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Student Wing Protest At National Sanskrit University 1
Video_icon

యూనివర్సిటీ గేట్ వద్ద పోలీసుల ఓవర్ యాక్షన్
Supreme Court Rejects Hearing On Indigo Crisis 2
Video_icon

ఇండిగో సంక్షోభంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
YSRCP Chevireddy Mohith Reddy Strong Counter To Nara Lokesh REDBOOK 3
Video_icon

Chevireddy Mohith: లోకేష్ 100 కు 10 రెట్లు అనుభవిస్తావ్
Girl Catch Huge Snake Video Goes Viral 4
Video_icon

వామ్మో పాము.. ఏమి గుండెరా నాయనా..!
YSRCP Gudivada Amarnath Strong Counter To Yellow Media Reporter 5
Video_icon

మాట్లాడింది వినవు మళ్ళీ చెత్త ప్రశ్నలు... ఎల్లో మీడియా రిపోర్టర్ కు గుడివాడ కౌంటర్
Advertisement
 