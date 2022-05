Ranveer Singh About His Favourite Song Is Samantha Oo Antava: బాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌ ఇటీవల కపిల్ దేవ్ బయోపిక్‌ '83' చిత్రంతో అలరించాడు. తాజాగా రణ్‌వీర్ సింగ్ నటిస్తున్న విభిన్న చిత్రం 'జయేశ్‌భాయ్‌ జోర్దార్‌'. దివ్యాంగ్‌ ఠక్కర్ డైరెక్షన్‌లో వస్తున్న ఈ మూవీలో 'అర్జున్‌ రెడ్డి' ఫేమ్‌ షాలినీ పాండేతోపాటు అనన్య నాగల్ల కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ ప్రమోషన్‌లో బిజీగా ఉన్నాడు రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌. ఈ క్రమంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో రణ్‌వీర్‌కు ఆసక్తికర ప్రశ్న ఎదురైంది.

ఈ ఇంటర్వ్యూలో హోస్ట్‌ రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌ను 'తెలుగులో మీకు నచ్చిన పాట ఏది ?' అని అడిగాడు. దీనికి అల్లు అర్జున్‌ హీరోగా చేసిన పాన్‌ ఇండియా మూవీ 'పుష్ప: ది రైజ్‌'లోని 'ఊ అంటావా మావా' అనే సాంగ్‌ ఇష్టమని తెలిపాడు రణ్‌వీర్. దీని గురించి రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌ మాట్లాడుతూ 'ఈ మధ్య కాలంలో నాకు బాగా నచ్చిన పాట ఊ అంటావా మావా. ఆ సాంగ్ ప్లే అయినప్పుడు ఐయామ్‌ గోయింగ్‌ మ్యాడ్‌. ఆ పాట మీనింగ్‌ నాకు తెలియదు. కానీ నా మనసుకు మాత్రం బాగా నచ్చింది. అందుకే ఆ పాటంటే అంత ఇష్టం నాకు. 'అని పేర్కొన్నాడు. పుష్ప మూవీలో సమంత నర్తించిన ఈ స్పెషల్‌ సాంగ్‌ ఎన్ని రికార్డులు క్రియేట్‌ చేసిందో తెలిసిందే.

