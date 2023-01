ముంబై: బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో షారూఖ్‌ ఖాన్‌ నటించిన ‘పఠాన్‌’ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సందడి చేస్తోంది. నాలుగేళ్ల విరామం తర్వాత ‘పఠాన్‌’గా తెరపైకి దూసుకొచ్చిన షారూఖ్‌ సత్తా చాటాడు. వివాదాల నడుమ విడుదలైన ఈ సినిమా భారీ కలెక్షన్లతో బాక్సాఫీస్‌ రికార్డులను తిరగరాస్తోంది. అయితే ఈ సినిమాపై వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు తమ అభిప్రాయాలను ట్విటర్‌ వేదికగా వెల్లడిస్తున్నారు.

ఏముందని చూస్తున్నారు?

‘పఠాన్‌’ సినిమా విజయంపై సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి మార్కండేయ ఖట్జూ తనదైన శైలిలో స్పందించారు. ‘పఠాన్‌ సినిమాకు వస్తున్న స్పందన చూసిన తర్వాత, ఇండియాలోని మూర్ఖుల సంఖ్య మీద నా అంచనా 90 శాతం నుంచి 95 శాతానికి పెరిగింద’ని ట్వీట్‌ చేశారు. నల్లమందు ధర పెరిగింది కాబట్టి.. చౌకైన ప్రత్యామ్నాయంగా ‘పఠాన్‌’ను కనుగొన్నారని సెటైర్‌ వేశారు.

My estimate of fools in India has gone up from 90% to 95% after seeing the response to the film Pathan

