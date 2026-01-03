 'మగాడిలా తయారవుతున్నావ్‌'.. నటి కూతురి కౌంటర్‌ | Malayalam Actress Manju Pillai Daughter Daya Sujith Strong Counter Troller | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నీకే మగతనం లేదు.. ట్రోలర్‌కు ఇచ్చిపడేసిన నటి కూతురు

Jan 3 2026 1:13 PM | Updated on Jan 3 2026 1:29 PM

Malayalam Actress Manju Pillai Daughter Daya Sujith Strong Counter Troller

మలయాళ నటి, యాంకర్‌ మంజు పిళ్లై- దర్శకుడు, కొరియోగ్రాఫర్‌ సుజిత్‌ వాసుదేవన్‌ల కూతురు దయ సోషల్‌ మీడియాలో ట్రోల్స్‌ ఎదుర్కొంటోంది. కాస్త బొద్దుగా ఉన్నందుకు కొందరు తనపై నోటికొచ్చిన కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారని వాపోయింది. ఇటీవలే ఆమె జిమ్‌కు వెళ్లడం మొదలుపెట్టగా.. రానురానూ మగాడిలా తయారవుతున్నావని ఓ వ్యక్తి విమర్శించాడు.

నీకు మగతనం లేదు
దీనిపై దయ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా కౌంటరిచ్చింది. నాలో మగతనం ఉందని, జిమ్‌కు వెళ్తే పూర్తిగా మగాడినైపోతానని ఓ వ్యక్తి అన్నాడు. నాలో ఈ మగతనం నీకు అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తే సారీ.. నాలోని ఈ మగతనాన్ని అంగీకరించేంత పౌరుషం మీకు లేకపోవడం బాధగా ఉంది. మీరు నాకంటే పెద్ద మగాడినని ఒప్పుకునేంత మగతనం లేకపోవడం విచారకరం అని పేర్కొంది.

 

 

చదవండి: హిందీలో డియర్‌ కామ్రేడ్‌? స్పందించిన బాలీవుడ్‌ హీరో

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘సైక్‌ సిద్ధార్థ్‌’ మూవీ సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఏం మాయ చేశావే!.. వెండితెరపై మరో మల్లూ సెన్సేషన్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

మణికొండలో సందడి చేసిన నటి దివి వద్త్య (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : మహా నగరంపై మంచు తెర..(ఫొటోలు)
photo 5

టీటీడీ విజిలెన్స్‌.. మరీ ఇంత అధ్వాన్నమా? (ఫొటోలు)

Video

View all
High Tension At Kondagattu Over Pawan Kalyan Tour 1
Video_icon

పవన్ కళ్యాణ్ రాకతో కొండగట్టులో హై టెన్షన్.. జనసేన కార్యకర్తల ఆందోళన
Jada Sravan Kumar Strong Counter Chandrababu And Lokesh Over Jagan London Tour 2
Video_icon

పిల్లల్ని చూడడానికి లండన్ వెళ్తే గోలగోల చేశారుగా... జగన్‌కు ఒక రూల్... మీకు ఒక రూలా..?
Visakha Janasena Leader Praises On YSRCP Gudivada Amarnath 3
Video_icon

నేనొక జనసైనికుడిగా చెప్తున్నా... విశాఖకు కింగ్ గుడివాడ అమర్నాథ్
YS Jagan Pays Tribute To Savitribai Phule 4
Video_icon

సావిత్రిబాయి పూలేకు జగన్ నివాళులు
TDP Provoking Flexes At YSR Statue In Tanuku 5
Video_icon

పచ్చ నేతల పిచ్చి వేషాలు.. YSR విగ్రహానికి అడ్డుగా TDP ఫ్లెక్సీలు
Advertisement
 