స్టార్ హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనుందంటూ ప్రచారం ఊపందుకున్న సంగతి తెలిసిందే! ఈ క్రమంలో ఫ్యాన్స్‌ను సర్‌ప్రైజ్‌ చేస్తూ కొత్త సినిమాను ప్రకటించింది చందమామ. మరో కొత్త సినిమాతో తిరిగి ప్రేక్షకుల ముందుకి రాబోతోంది. తన నెక్స్ట్ చిత్రం #కాజల్ 60లో ఆమె ఒక పవర్ ఫుల్ పాత్రలో వెండి తెరపై కనిపించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. జూన్ 19న ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా చిత్ర నిర్మాతలు రేపు ఒక గ్లింప్స్ వీడియోను విడుదల చేయనున్నారు. అఖిల్ డేగల ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు.

ఇందులో కాజల్ మునుపెన్నడూ కనిపించని విధంగా ప్రేక్షకులు ఇష్టపడే పాత్రలో కనిపించనుంది. ఇప్పటి వరకూ కనిపించిన పోలీస్ పాత్రల కంటే భిన్నంగా కాజల్ పాత్రను డిజైన్ చేశారు. తాజాగా రిలీజ్‌ చేసిన ప్రీ లుక్‌లో పోలీస్ వాహనంలో నుంచి గాజులు పెట్టుకున్న చేయి కనిపిస్తోంది. ఈ లుక్‌ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. అవురమ్ ఆర్ట్స్ పతాకంపై బాబీ తిక్క ఈ చిత్రాన్ని తమ ప్రొడక్షన్‌ లో మొదటి సినిమాగా నిర్మిస్తున్నారు. సినిమా సమర్పకుడు శశి కిరణ్ తిక్క ఈ చిత్రానికి స్క్రీన్ ప్లే కూడా అందించారు. శ్రీ చరణ్ పాకాల ఈ చిత్రానికి సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు.

#Kajal60 Title and glimpse tomorrow ❤️‍🔥

Can't wait to show this to you all 💫@AurumArtsOffl pic.twitter.com/fG1pZN5Yhs

— Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) June 17, 2023