స్టైలీష్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌, క్రియేటివ్‌ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘పుష్ప’. రష్మిక మందనా హీరోయిన్‌గా నటిస్తోన్న ఈ సినిమా షూటింగ్‌ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లో శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ చిత్రంలోని ఓ పాటను ఇటీవలె జానీ మాస్టర్‌ కొరియోగ్రఫీ చేశారు. దీనికి సంబంధించి షూటింగ్‌ స్పాట్‌ ఫోటోలను జానీ మాస్టర్‌.. తన ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో షేర్‌ చేశారు. అల్లూఅర్జున్‌, సుకుమార్‌లతో పాటు మొత్తం ‘పుష్ప’ టీంతో పనిచేయడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. గతంలోనూ అల్లు అర్జున్- జానీ మాస్టర్‌ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన పాటలు బ్లాక్‌ బస్టర్‌గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. లేటెస్ట్‌గా త్రివక్రమ్‌ దర్శకత్వం వహించిన అల వైకుంఠపురం సినిమాలోనూ బుట్ట బొమ్మ సాంగ్‌ను జానీ మాస్టరే కొరియోగ్రఫీ చేశారు.

Loving to work with @alluarjun garu @aryasukku garu & entire team of #Pushpa 😍

DOP #MiroslawKubaBrozek Garu is too friendly to work with 😇@MythriOfficial pic.twitter.com/0OnxO5Whli

— Jani Master (@AlwaysJani) February 26, 2021