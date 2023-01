Pushpa : రష్యాలోనూ తగ్గేదేలే అంటున్న ‘పుష్ప’రాజ్‌

ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌, క్రియేటివ్‌ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పుష్ప’. 2021 డిసెంబర్‌లో విడుదలైన ఈ చిత్రం.. ఇండియన్‌ బాక్సాఫీస్‌ని షేక్‌ చేసింది. ఈ చిత్రం రిలీజై ఏడాది దాటినా పుష్ప రాజ్ సృష్టించిన ఇంపాక్ట్ ఇప్పటకి అలానే ఉంది.

ఇండియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన ఈ మూవీ ఇప్పుడు రష్యాలోనూ రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. దాదాపు ఏడాది తర్వాత డిసెంబర్‌ 08, 2022న రష్యాలో ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేశారు. 25 రోజుల్లో ఈ చిత్రం అక్కడ 10 మిలియన్‌ రూబెల్స్‌ని వసూలు చేసింది. అంటే మన ఇండియన్‌ కరెన్సీలో దాదాపు కోటిన్నర రూపాయలు అన్నమాట. అయితే ఈ రేంజ్‌లో బాహుబలి 2 కూడా సాధించలేదని.. అంటున్నారు ట్రేడ్ పండితులు.

కానీ కొంత మంది నెటిజన్స్ మాత్రం పుష్ప ప్రమోషన్స్ కోసం ఖర్చు చేసిన మొత్తం కూడా రాలేదని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అయితే పుష్పకు వచ్చినంత కలెక్షన్స్‌ ఇండియాలోని ఏ సినిమాకు అక్కడ రాలేదని సినీ పండితులు చెబుతున్నారు. కాగా ఈ సినిమాకు రెండో భాగం వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవలే పూజా కార్యక్రమాలు జరిగాయి. ఈ నెల చివరి వారం నుంచి రెగ్యులర్‌ షూటింగ్‌ ప్రారంభం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

One More Milestone for @4SeasonCreation #PushpaTheRise is a RAGE in Russia ❤️‍🔥

25 days and counting of successful run in 774 screens with a collection of over 10M Rubles 🔥🔥#ThaggedheLe takes over Russia 💥

Icon Star @alluarjun @iamRashmika @aryasukku @ThisIsDSP pic.twitter.com/ZO4eG4DsRO

— 4Seasons Creations AS (@4SeasonCreation) January 2, 2023