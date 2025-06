హనుమాన్‌ మూవీతో టాలీవుడ్ ప్రేక్షకుల్లో అభిమానం దక్కించుకున్న నటి వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్‌. అంతకుముందే బాలయ్య మూవీ వీరసింహారెడ్డిలో తనదైన నటనతో మెప్పించింది. గతేడాది పెళ్లిబంధంలోకి అడుగుపెట్టిన కోలీవుడ్ ముద్దుగుమ్మ ప్రస్తుతం హాలీవుడ్ ఎంట్రీకి సిద్ధమైంది. తాజాగా తన హాలీవుడ్‌ సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్‌ ప్రస్తుతం శ్రీలంకలో జరుగుతోంది.

ప్రముఖ బ్రిటీష్ నటుడు జెరెమీ ఐరన్స్‌తో కలిసి వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్‌ అరంగేట్రం చేయనుంది. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఈ మూవీకి రిజానా-ఏ కేజ్డ్ బర్డ్‌ అని టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. ఓ యధార్థ సంఘటన ఆధారంగా ఈ మూవీని మేకర్స్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి ప్రముఖ శ్రీలంక దర్శకుడు చంద్రన్ రుత్నం దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దక్షిణాది సినిమాల్లో తనదైన నటనతో మెప్పించిన వరలక్ష్మీ.. హాలీవుడ్‌లో ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుందో వేచి చూడాల్సిందే.

#Varalaxmi goes to Hollywood@varusarath5 makes her #Hollywood debut alongside the acclaimed British actor #JeremyIrons.



Directed by veteran director #ChandranRutnam the film is shot in Sri Lanka. The film RIZANA-A Caged Bird is inspired by a true story.#sumathistudios… pic.twitter.com/yrWTPDvy5K

