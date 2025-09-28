 ఆమెకు ముద్దులిస్తే..వారానికి రూ. 1000 ఇచ్చేది : స్టార్‌ హీరో | Female Producer Once Asked Saif Ali Khan To Kiss Her 10 Times | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆ లేడీ నిర్మాత బుగ్గపై ముద్దు పెడితే..రూ. 1000 ఇచ్చేది: స్టార్‌ హీరో

Sep 28 2025 12:36 PM | Updated on Sep 28 2025 12:52 PM

Female Producer Once Asked Saif Ali Khan To Kiss Her 10 Times

బాలీవుడ్నటుడు సైఫ్అలీఖాన్(Saif Ali Khan)‌.. కష్టపడి ఒక్కో మెట్టు ఎక్కి స్టారగా ఎదిగాడు. ఆస్తులు, సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ఉన్నప్పటికీ..ఆయనకు ఈజీగా చాన్స్లు రాలేదు. కెరీర్తొలినాళ్లలో అవకాశాల కోసం చాలా కష్టపడ్డాడు. హీరోగా చాన్స్రాకకోవడంతో సెకండ్‌, థర్డ్లీడ్క్యారెక్టర్స్కూడా చేశారు. 1993లో పరంపర సినిమాతో బాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆయన.. హీరోగా నిలదొక్కుకోవడానికి చాలా కాలం పట్టింది. ఒకానొక దశలో పాత్రల కోసం అడుక్కోవాల్సి వచ్చిందంట. తాజాగా ఇంటర్వ్యూలో తన కెరీర్లో ఎదైరన వింత ఘటన గురించి చెప్పాడు. డబ్బుల కోసం మహిళా నిర్మాతకు పదిసార్లు ముద్దులు పెట్టానని చెప్పాడు.

(చదవండి: సినిమా బాగోలేకపోతే నేనేం చేస్తా? మహేశ్‌ ఫ్యాన్స్‌ అన్న మాటలకు ఏడ్చేశా..)

కెరీర్ప్రారంభంలో చాన్స్లు రాలేదు. మహిళా నిర్మాత ఖర్చుల కోసం డబ్బులు ఇచ్చేది. అయితే ఆమె ఒక కండీషన్పెట్టింది. తన బుగ్గలపై ముద్దు పెడితేనే డబ్బులు ఇస్తానని చెప్పింది. అలా 10 ముద్దులు పెట్టి వారానికి రూ. 1000 తీసుకునేవాడినిఅని సైఫ్చెప్పుకొచ్చాడు.

(చదవండి: ఇమ్మూ కెప్టెన్సీ, రీతూ జుట్టు.. మరి ఆ ఇద్దరు ఏం త్యాగం చేశారు? శ్రీజకు పనిష్మెంట్‌!)

ఇక సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ఉండడంతోనే అవకాశాలు వచ్చాయన్న ఆరోపణలపై కూడా ఆయన స్పందించాడు. ‘నాకు సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్‌( బాలీవుడ్‌ నటి షర్మీలా ఠాగూర్‌ కొడుకే సైఫ్‌) ఉందని, అదృష్టంతో స్టార్అయ్యానని అంతా అనుకుంటారు. కానీ నాకు అవకాశాలు అంత ఈజీగా రాలేదు. చాలా కష్టపడితే కానీ స్థాయికి రాలేనని నేను భావిస్తున్నాను. బ్యాక్గ్రౌండ్ఉన్నంత మాత్రాన ఇండస్ట్రీలో రాణిస్తారని అనుకోవడం తప్పు. టాలెంట్లేకపోతే ఇక్కడ ఎక్కువ రోజులు ఉండలేంఅన్నారు.  కాగా సైఫ్‌కు 2001లో వచ్చిన ‘దిల్ చాహ్‌తా హై’ మూవీతో మంచి బ్రేక్ వచ్చింది. 

ఈ చిత్రంలో పాత్రకు విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. తర్వాత వరుస అవకాశాలు వచ్చాయి. చివరగా జ్యువెల్ థీఫ్‌: ది హీస్ట్ బిగిన్స్ అనే చిత్రంలో నటించాడు. మూవీ నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ప్రస్తుతం అక్షయ్కుమార్తో కలిసిహైవాన్‌’అనే మూవీలో నటిస్తున్నాడు. థ్రిల్లర్చిత్రానికి పిరయదర్శన్దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. పదిహేడేళ్ల క్రితం హిందీ చిత్రం ‘తషాన్‌’ (2008)లో అక్షయ్‌ కుమార్‌సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ నటించారు. మళ్లీ ఇప్పుడు ‘హైవాన్‌’లో ఈ ఇద్దరు స్టార్స్‌ కలిసి నటిస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

బతుకమ్మ ఆడిన మిస్ వరల్డ్ ఓపల్‌ సుచాత చువాంగ్‌శ్రీ (ఫొటోలు)
photo 2

'కాంతార' రిలీజ్‌కి రెడీ.. ప్రముఖ దేవాలయంలో రిషభ్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (సెప్టెంబర్ 28- అక్టోబర్ 05)
photo 4

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు : సర్వభూపాల వాహనంపై శ్రీవారు (ఫొటోలు)
photo 5

ఎటు చూసినా రోదనలే.. ప్రాణాలు తీసిన విజయ్‌ సభ (చిత్రాలు)

Video

View all
Pawan Kalyan Silence On Balakrishna Comments On Chiranjeevi 1
Video_icon

రోషం లేదా పవన్! సొంత అన్నను తిడితే మౌనమా? నువ్వు OG కాదు SG..
Mangalagiri CI Srinivas Rao Attack On High Court Vehicle Driver ‪ 2
Video_icon

హైకోర్టు వాహనం డ్రైవర్ పై మంగళగిరి సీఐ పిడిగుద్దులు.. జడ్జీలు సీరియస్
ERC Big Shock To Chandrababu Government 3
Video_icon

చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి ERC షాక్

Upasana Konidela Bathukamma Dance In Delhi 4
Video_icon

ఢిల్లీ సీఎం రేఖాగుప్తతో బతుకమ్మ ఆడిన ఉపాసన
YSRCP Activist Prem Kumar Reveal Shocking Facts About His Illegal Arrest 5
Video_icon

స్కిట్ చేశానని కక్షతో.. చేతులు, కాళ్లకు సంకెళ్ళేసి మంచానికి కట్టేసి..!
Advertisement
 