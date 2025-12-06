 సమంత పక్కన కూర్చోవాలంటే సిగ్గేసింది!: రాజ్‌ పిన్ని | Dr Shobha Raju About Samantha, Raj Nidimoru Wedding | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సమంత కోడలిగా దొరకడం సంతోషం.. ఆమె ఒక్క పనిచేస్తే చాలు!

Dec 6 2025 3:18 PM | Updated on Dec 6 2025 3:28 PM

Dr Shobha Raju About Samantha, Raj Nidimoru Wedding

హీరోయిన్‌ సమంత, దర్శకుడు రాజ్‌ నిడిమోరు ఇటీవలే వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. కోయంబత్తూరులోని ఈషా సెంటర్‌లో భూతశుద్ధి పద్ధతిలో వీరి పెళ్లి ఎంతో సింపుల్‌గా జరిగింది. ఈ వివాహం గురించి సంగీత విద్వాంసురాలు శోభారాజు మాట్లాడారు. ఈమె ఎవరంటే.. అన్నమాచార్య సంకీర్తనలతో పాటు సంగీత దర్శకురాలిగా మంచి పేరు గడించింది డాక్టర్‌ శోభారాజు. 

శోభారాజు రియాక్షన్‌
2010లో ఈమెను పద్మశ్రీ పురస్కారం వరించింది. ఈమెకు రాజ్‌ నిడిమోరు బంధువవుతాడు. శోభారాజు అక్క రమాదేవి కొడుకే రాజ్‌ నిడిమోరు. కోడలి వరసయ్యే సమంత గురించి శోభారాజు మాట్లాడుతూ.. ఒక ఆధ్యాత్మిక పద్ధతిలో వీరి పెళ్లి జరిగింది. ఆశ్రమంలో స్వామివారి ఆధ్వర్యంలో ఈ వివాహ వేడుక జరిగింది. రాజ్‌ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. 

చిన్నప్పటి నుంచే..
వాడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే ముద్దుగారే యశోద.. వంటి పాటలు నేర్చుకుని పాడేవాడు. మీ పిన్ని పేరు నిలబెట్టావని అందరూ వాడిని మెచ్చుకునేవాళ్లు. అది నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించేది. తను సంగీతం నేర్చుకుని ఎన్నో పాటలు పాడాడు. వాడికి స్పిరిచ్యువాలిటీ ఎక్కువ. సమంతకు కూడా ఆధ్యాత్మిక మార్గంపై ఆసక్తి ఉందని తెలిసింది.

పక్కన కూర్చోవాలంటే సిగ్గేసింది
ఓ రెండుసార్లు తను వచ్చినప్పుడు చూశాను, చాలా సన్నగా ఉంది. తన పక్కన కూర్చోవాలంటే సిగ్గేసింది. సన్నగా అవాలంటే ఎలా? అని అడిగినప్పుడు ఏవో ఎక్సర్‌సైజ్‌లు చెప్పింది, కానీ నేను చేయలేనన్నాను. తను మూడు నెలలకోసారి ఈషా ఆశ్రమానికి వెళ్లి మౌనం పాటిస్తూ సాధన చేస్తుందని తెలిసి సంతోషంగా అనిపించింది. 

బహుమతులు ఏమిచ్చారంటే?
ఎంతో బిజీ నటి అయుండి ఇలా ధ్యానానికి సమయం కేటాయిస్తుందంటే ముచ్చటేసింది. అలాంటి అమ్మాయి రాజ్‌కు దొరకడం హ్యాపీ. సమంత (Samantha Ruth Prabhu) వాడిని మరింత ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడిపిస్తుందని ఆశిస్తుందన్నాను. పెళ్లిలో ఆరోగ్యకరమైన ఆహారమే వడ్డించారు. అలాగే కెమికల్స్‌ వాడని పర్‌ఫ్యూమ్స్‌ కానుకగా ఇచ్చారు అని శోభా రాజు చెప్పుకొచ్చారు. 

చదవండి: పవన్‌ కల్యాణ్‌.. బిగ్‌బాస్‌ చరిత్ర తిరగరాయనున్నాడా?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రేపు హైదరాబాద్‌కు హీరో సల్మాన్ ఖాన్ (ఫోటోలు)
photo 2

#BiggBossTelugu9 ట్రెండింగ్‌లో 'తనూజ' (ఫోటోలు)
photo 3

ముంబై : స్వదేశ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్ వేడుకలో నీతా అంబానీతో సినీ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 4

విజయవాడ : ఆకట్టుకుంటున్న ఫల, పుష్ప ప్రదర్శన (ఫొటోలు)
photo 5

ఎగరని విమానాలు.. ఎయిర్‌పోర్టుల్లో ఇండిగో ప్యాసింజర్ల కష్టాలు చూశారా?.. (చిత్రాలు)

Video

View all
Whats Happening in DGCA And Reason Behind Massive Flight Cancellations in India 1
Video_icon

Flight Cancellations: నిన్న శంషాబాద్.. నేడు విశాఖ అసలేం జరుగుతోంది?
TJR Sudhakar Babu On Indigo Airlines Crisis 2
Video_icon

అర్నబ్ మాస్ కౌంటర్ రివ్యూ చేయడానికి లోకేష్ ఎవరు..?
Passengers Serious on Aviation Minister Ram Mohan Naidu 3
Video_icon

కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడుపై ప్రయాణికుల ఆగ్రహం
Arnab Goswami Fires on TDP Leader Deepak Reddy 4
Video_icon

మంత్రి నారా లోకేశ్ రివ్యూ చేస్తున్నారంటూ అతి చేసిన టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి
Rowdy Sheeters Rape SC Women In Eluru 5
Video_icon

కేసు వాయిదా కోసం వచ్చి.. రేప్..! ఇదేనా మీరు మహిళలకు ఇచ్చే రక్షణ?
Advertisement
 