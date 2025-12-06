తమిళ నటుడు కార్తీ హీరోగా నటించిన తమిళ చిత్రం ‘వా వాత్తియార్’. డిసెంబర్ 12న విడుదల కానుంది. అయితే, తెలుగులో ‘అన్నగారు వస్తారు’ అనే టైటిల్ను ఫిక్స్ చేశారు. నలన్ కుమారస్వామి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో కృతీ శెట్టి కథానాయికగా నటించారు. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి ట్రైలర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ మూవీని స్టూడియో గ్రీన్ అధినేత కేఈ జ్ఞానవేల్ రాజా నిర్మించారు. 'సత్యం సుందరం' వంటి క్లాసిక్ మూవీ తర్వాత కార్తి నటించిన సినిమా కావడంతో అభిమానులు భారీగానే అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. అయితే, ఈ మూవీపై కృతీ శెట్టి చాలా ఆశలు పెట్టుకుని ఉంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ విజయం సాధిస్తే ఆమెకు కోలీవుడ్తో పాటు తెలుగులో కూడా మరిన్ని ఛాన్సులు రావచ్చు.
కార్తి 'అన్నగారు వస్తారు' ట్రైలర్
Dec 6 2025 12:12 PM | Updated on Dec 6 2025 12:26 PM
తమిళ నటుడు కార్తీ హీరోగా నటించిన తమిళ చిత్రం ‘వా వాత్తియార్’. డిసెంబర్ 12న విడుదల కానుంది. అయితే, తెలుగులో ‘అన్నగారు వస్తారు’ అనే టైటిల్ను ఫిక్స్ చేశారు. నలన్ కుమారస్వామి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో కృతీ శెట్టి కథానాయికగా నటించారు. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి ట్రైలర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ మూవీని స్టూడియో గ్రీన్ అధినేత కేఈ జ్ఞానవేల్ రాజా నిర్మించారు. 'సత్యం సుందరం' వంటి క్లాసిక్ మూవీ తర్వాత కార్తి నటించిన సినిమా కావడంతో అభిమానులు భారీగానే అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. అయితే, ఈ మూవీపై కృతీ శెట్టి చాలా ఆశలు పెట్టుకుని ఉంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ విజయం సాధిస్తే ఆమెకు కోలీవుడ్తో పాటు తెలుగులో కూడా మరిన్ని ఛాన్సులు రావచ్చు.