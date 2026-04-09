 ఓటీటీలో 'ధురంధర్‌-2' ట్విస్ట్‌.. మరింత ఆలస్యం | Dhurandhar 2 OTT Release Delayed because of this reason
Apr 9 2026 3:23 PM | Updated on Apr 9 2026 3:23 PM

Dhurandhar 2 OTT Release Delayed because of this reason

రణవీర్‌ సింగ్‌- ఆదిత్య ధర్‌ కాంబినేషన్‌ మూవీ 'ధురంధర్‌-2'.. ఈ చిత్రం ఓటీటీ విడుదల గురించి సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌ అవుతుంది. అనుకున్న తేదీకంటే మరింత ఆలస్యంగా స్ట్రీమింగ్‌కు రావచ్చని సమాచారం. హౌస్‌ఫుల్‌ థియేటర్స్‌తో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్‌ చేస్తున్న ఈ చిత్రం ఇప్పటికే రూ. 1700 కోట్లకుపైగానే కలెక్షన్స్‌ రాబట్టినట్లు తెలుస్తోంది. దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్‌ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం  స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ ఫామ్ మారిందని తెలిసింది. ఈ చిత్రం హక్కులు జియోహాట్‌స్టార్‌ సొంతం చేసుకున్నట్లు టాక్‌ ఉంది.

సాధారణంగా బాలీవుడ్‌ చిత్రాలు 8వారాల థియేటర్‌ రన్‌ తర్వాతే ఓటీటీలో విడుదల చేస్తారు. ఈ క్రమంలో ధురంధర్‌-2 మార్చి 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ లెక్కన మే 20లోపు ఓటీటీలో విడుదల కావాల్సి ఉంది. అయితే, ఈసారి లెక్కలు మారిపోయాయని టాక్‌. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ఊహాగానాల ప్రకారం, ఈ చిత్రం  ఓటీటీ విడుదల తేదీని  జూన్ మొదటి వారానికి వాయిదా వేశారని తెలుస్తోంది. ఈ ఆలస్యానికి ప్రధాన కారణం ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) అని తెలుపుతున్నారు. 

మే నెల మధ్యలో టోర్నమెంట్ ఉత్కంఠభరితమైన తుది దశకు చేరుకుంటుంది. ఇలాంటి సమయంలో  క్రికెట్ సందడి పతాక స్థాయిలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ షెడ్యూల్‌ ధురంధర్‌-2 చిత్రాన్ని ఓటీటీలో విడుదల చేస్తే వీక్షకులపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని నిర్మాతలు భావిస్తున్నారట. ఐపీఎల్ ముగియగానే ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయాలని  జియోహాట్‌స్టార్ వ్యూహాత్మకంగా ప్రణాళిక రచిస్తోంది.  త్వరలో అధికారికంగా ప్రకటన రావచ్చు.

Related News By Category

Related News By Tags

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నయనతార, విఘ్నేష్ శివన్ (ఫొటోలు)
గుర్తుకొస్తున్నాయి.. మహానేత పాదయాత్రకు 23 ఏళ్లు (చిత్రాలు)
ఈ సినిమా ఎంతో స్పెషల్‌ అంటున్న కృతీ శెట్టి (ఫోటోలు)
తెలంగాణలో ప్రసిద్ధి చెందిన ‘కామాఖ్య యోని పీఠం’ ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
విజయవాడలో సందడి చేసిన సినీ నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)

CI Bhaskar And Venkatramana Suspended Over Corruption And Misuse Of Power 1
అధికార దుర్వినియోగం.. ఇద్దరు సీఐలపై వేటు..

Chandrababu Govt Withdraws Land Allocation To LULU Mall In Vijayawada 2
లులు విషయంలో దెబ్బకు వెనక్కి తగ్గిన బాబు..
KKR Fans Angry! Shreyas Iyer Sister Responds After Viral Controversy 3
కేకేఆర్ ఫ్యాన్స్ ఫైర్.. స్పందించిన అయ్యర్ సోదరి
LPG & PNG Prices May Drop. 4
మోదీ ప్లాన్ అదిరింది.. భారీగా తగ్గనున్న గ్యాస్ సిలిండర్ ధర..
Devineni Avinash Sensational WARNING to Kesineni Chinni Over False Comments on Jagan 5
నువ్వెంత నీ బతుకెంత..కేశినేని చిన్నికి దేవినేని అవినాష్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
