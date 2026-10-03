తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో విలక్షణ నటుడిగా,క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా తనదైన ముద్ర వేశారు అజయ్ ఘోష్ . ఇటీవల ఓ వేదికపై నటుడు నవదీప్ ఆస్తులు, వారి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యవహారాలపై చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
‘నవదీప్ తండ్రి రామారావు 2002వ సంవత్సరంలోనే బాపట్ల జిల్లాలోని చీరాల బీచ్ సమీపంలో ‘రామాపురం రిసార్ట్స్’ కట్టారు. ఆ కుటుంబం పూర్తిగా హైదరాబాద్కు తరలిరావాల్సి రావడంతో ఆ ప్రాపర్టీని అమ్మేశారు. అలా అమ్మకుండా ఉండుంటే ఈరోజు రూ.100కోట్ల విలువ చేసేది. దాన్ని చూసినప్పుడల్లా ఇది నవదీప్ది కదా అని బాధపడుతుంటా’ అని వ్యాఖ్యానించాడు. కాగా ప్రస్తుతం ఆ తీర ప్రాంతం పర్యాటకంగా భారీగా విస్తరించి ‘ఆంధ్రా గోవా’గా విశేష గుర్తింపు పొందింది.
Actor #Ajayghosh intersting words about Hero #Navadeep pic.twitter.com/PiipLJMD06
— Maduri Madhu (@madurimadhu1) October 3, 2026