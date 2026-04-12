From 4 Trailer: క్రేజీ కాన్సెప్ట్ వెెబ్ సిరీస్.. 4వ సీజన్ ట్రైలర్ చూశారా?

Apr 12 2026 1:43 PM | Updated on Apr 12 2026 1:51 PM

ఓటీటీల్లో సినిమాలతో పాటు డిఫరెంట్ స్టోరీలతో తీసిన బోలెడన్ని వెబ్ సిరీసులు కూడా ఉన్నాయి. అయితే గత కొన్నాళ్లలో అలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రేజ్ తెచ్చుకున్న వాటిలో 'ఫ్రమ్' సిరీస్ ఒకటి. హీరో విశ్వక్ సేన్ చెప్పడంతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా మరికొందరికి తెలిసింది. ఇప్పుడీ సిరీస్ నుంచి నాలుగో సీజన్ వచ్చేస్తోంది. రీసెంట్‌గా స్ట్రీమింగ్ డేట్ ప్రకటించగా ఇప్పుడు అధికారిక ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు.

(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలో రాధిక సూపర్ హిట్ సినిమా.. తెలుగు రివ్యూ)

'ఫ్రమ్' సిరీస్ విషయానికొస్తే.. అమెరికాలోని ఓ రహస్య గ్రామం. ఇక్కడికి ఒకసారి వచ్చినవాళ్లు తిరిగి బయటపడలేరు. పొద్దున్న అంతా ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పటికీ రాత్రయితే ఈ ఊరిలో నరరూప రాక్షసుల్లాంటి మనుషులు తిరుగుతారు. వాళ్ల నుంచి ఇక్కడ ఉండే కొందరు ఎలా తమని తాము రక్షించుకున్నారు? ఇంతకీ ఇలా ఎందుకు జరుగుతోంది? అక్కడి నుంచి బయటపడ్డారా అనేదే కాన్సెప్ట్. ఈ నెల 20వ తేదీ నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీలో 4వ సీజన్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలోకి వచ్చిన తెలుగు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమా)

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

ఆశా భోంస్లే కన్నుమూత.. జీవితంలో ఇవన్నీ పదిలం (పోటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ లో మండుతున్న ఎండలు (ఫొటోలు)
photo 3

తమిళ హీరోయిన్‌ అతుల్య రవి డీసెంట్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

‘పాపం ప్రతాప్‌’ సినిమా ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ఆర్టెమిస్‌-2 గ్రాండ్‌ సక్సెస్‌...నాసా విడుదల చేసిన (ఫొటోలు)

Video

View all
CSK Sanju Samson Massive Comeback 1
Video_icon

ఎక్కడ ఆపాడో అక్కడ్నుంచే మొదలెట్టాడు.. చెన్నైలో చితకొట్టిన చెట్టా...
Girls Outshine Again In Intermediate Results In Telangana 2
Video_icon

తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాల్లో అమ్మాయిలదే హవా
Bollywood Legendary Singer Asha Bhosle Passes Away 3
Video_icon

లెజెండరీ సింగర్ ఆశా భోస్లే కన్నుమూత
Ambati Rambabu Visits YSRCP Narayana Swamy House 4
Video_icon

నారాయణ స్వామి నివాసానికి అంబటి రాంబాబు
Social Media Activist Tanish Illegal Arrest In Bapatla 5
Video_icon

రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం.. అర్ధరాత్రి బెడ్ రూమ్ లోకి చొరబడి లాక్కెళ్లారు..
