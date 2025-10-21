 ఇదిగో వినండి.. దిగిరాకపోతే 155 శాతం సుంకాలు విధిస్తా: ట్రంప్‌ | Trump Key Comments ahead of Xi meet on US China trade talks | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇదిగో వినండి.. దిగిరాకపోతే 155 శాతం సుంకాలు విధిస్తా: ట్రంప్‌

Oct 21 2025 6:46 AM | Updated on Oct 21 2025 6:46 AM

Trump Key Comments ahead of Xi meet on US China trade talks

ప్రపంచ దేశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ టారిఫ్‌ యుద్ధం కొనసాగుతోంది. రష్యా చమురును కొనడం ఆపకపోతే భారీ సుంకాలు చెల్లించాల్సి వస్తుందని ఇండియాకు ఆయన హెచ్చరికలు జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో.. తాజాగా చైనాపైనా ఆయన వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. చైనాకు అమెరికాపై అపార గౌరవం ఉందని.. అందుకే ఎక్కువ టారిఫ్‌లు చెల్లిస్తోందని వెటకారంగా మాట్లాడారాయన. ఈ క్రమంలో.. భారీ సుంకాల మోత తప్పదంటూ హెచ్చరికల జారీ చేశారు. 

తాజాగా అమెరికా ఆస్ట్రేలియాతో 8.5 బిలియన్ డాలర్ల ‘అరుదైన ఖనిజాల’ ఒప్పందం(Rare Minerals Agreement)  చేసుకుంది. సోమవారం ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆంటోనీ ఆల్బనీస్‌ వైట్‌హౌజ్‌లో ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా  ఇద్దరూ మీడియాతో మాట్లాడుతున్న టైంలో.. ట్రంప్‌ కీలక ప్రకటన చేశారు. చైనా-అమెరికా ఈ ఇరు దేశాలు అద్భుతమైన ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాల్సిందేనని, అలా జరగని పక్షంలో చైనా 155 శాతం సుంకాలు చెల్లించాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. 

చైనా‌తో అద్భుతమైన వాణిజ్య ఒప్పందం కుదరనుందని భావిస్తున్నా. ఈ ఒప్పందం రెండు దేశాలకు మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచానికి కూడా మంచిదై ఉంటుంది. చైనా అమెరికా పట్ల చాలా గౌరవంగా వ్యవహరిస్తోందని.. ప్రస్తుతం 55% టారిఫ్‌ల రూపంలో భారీగా డబ్బు చెల్లిస్తోందని పేర్కొన్నారు. నవంబర్ 1న ఒప్పందం కుదరకపోతే టారిఫ్‌లు 155%కి పెరిగే అవకాశం ఉంది అని హెచ్చరించారు(Trump Warn China).

ఇదిలా ఉంటే.. అక్టోబర్‌ 31వ తేదీ నుంచి  దక్షిణ కొరియా వేదికగా ఆసియా-పసిఫిక్ ఆర్థిక సహకార (APEC) సమావేశం జరగనుంది. అయితే.. దీనికంటే ముందే అక్టోబర్‌ 29, 30 తేదీలలో  ట్రంప్‌ అక్కడ పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌తో భేటీ కానున్నారు. తనకు చైనా అధ్యక్షుడికి మధ్య మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయనన ట్రంప్‌.. ఇరు దేశాలకు లాభదాయకంగా ఉండే ఒప్పందం కుదిరే అవకాశముందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

ఇదిలా ఉంటే.. చైనా ప్రపంచంలో అరుదైన ఖనిజాల (Rare Earth Materials) ప్రధాన సరఫరాదారు. వీటి సాయంతోనే స్మార్ట్‌ఫోన్లు, యుద్ధ విమానాలు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, ఇతర ఆధునిక సాంకేతిక పరికరాల తయారు అవుతుంటాయి. అయితే.. చైనా ఈ ఎగుమతులపై నియంత్రణలు పెంచింది. దీంతో అమెరికా సహా ఇతర దేశాలకు ఈ ఖనిజాలు అందుబాటులో ఉండటం కష్టతరమయ్యే చాన్స్‌ ఉంది. అందుకే ట్రంప్‌ చైనా‌తో మంచి వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరితే, ఇలాంటి సమస్యలు తగ్గుతాయని ఆశిస్తున్నారు.

ఇదీ చదవండి: అమెరికాకు బిగ్‌ షాక్‌ ఇచ్చిన నెతన్యాహు!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

అంబరాన్నంటిన దీపావళి.. సెలబ్రిటీల సెలబ్రేషన్స చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 2

దీపావళి వేడుకల్లో వైఎస్‌ జగన్‌ దంపతులు (ఫొటోలు)
photo 3

diwali 2025 : అదిరిపోయిన సెలబ్రిటీల దివాలీ వేడుక
photo 4

టాలీవుడ్ ముద్దుగుమ్మల దీపావళి సెలబ్రేషన్స్.. ఫోటోలు
photo 5

మతాబులా వెలిగిపోతున్న భూమి పడ్నేకర్‌ ఫెస్టివ్‌ లుక్‌ చూశారా.

Video

View all
YS Jagan Tweet On Diwali Festival In Chandrababu Govt 1
Video_icon

చంద్రం పాలనలో వెలుగులు లేని దీపావళి
Prabhas vs Shahrukh Khan Box Office War 2
Video_icon

కింగ్ కాంగ్ VS రెబల్ స్టార్.. పాన్ ఇండియా దద్దరిల్లాల్సిందే
YSRCP ZPTC Nookaraju Killed In Alluri Sitarama Raju District 3
Video_icon

YSRCP ZPTC దారుణ హత్య
DGP Shivadhar Reddy Key Statement Over Rowdy Sheeter Riyaz Encounter 4
Video_icon

రియాజ్ ఎన్ కౌంటర్ పై DGP కీలక ప్రకటన..
Ram Charan Big Plan On Multistarrer Movie 5
Video_icon

చిరుతో రామ్ చరణ్ మరో భారీ ప్లాన్..
Advertisement
 