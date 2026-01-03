 ఎవడ్రా నువ్వు.. ఇంత టాలెంటెడ్‌గా ఉన్నావు | Thief returns stolen mandolins to US guitar shop | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎవడ్రా నువ్వు.. ఇంత టాలెంటెడ్‌గా ఉన్నావు

Jan 3 2026 7:56 AM | Updated on Jan 3 2026 7:56 AM

Thief returns stolen mandolins to US guitar shop

మనూళ్లో తాగిన మైకంలో వేరే వాళ్ల చెప్పులు వేసుకుని వెళ్లేవారిని చూస్తుంటాం, అమెరికాలో ఒక ఘరానా దొంగ మందు మత్తులో మ్యూజిక్‌ దుకాణంలోకి దూరాడు. రెండు ఖరీదైన మ్యాండోలిన్లను లేపేశాడు. సీన్‌ కట్‌ చేస్తే.. కొన్ని రోజుల తర్వాత దొంగగారిలో జ్ఞానోదయం కలిగింది.  

అసలేం జరిగిందంటే..  
న్యూజెర్సీలోని ఒక పాతకాలపు మ్యూజిక్‌ దుకాణంలోకి డిసెంబర్‌ 22న ఒక దొంగ ప్రవేశించాడు. సుమారు రూ.7 లక్షల రూపాయల విలువైన రెండు మ్యాండోలిన్లను గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తన కోటు లోపల దాచేసి చెక్కేశాడు.

మైకం దిగాక పశ్చాత్తాపం 
పాపం, ఆ దొంగగారికి మత్తు దిగాక తాను ఏం చేశానో తెలిసి గుండె ఝల్లుమంది! వెంటనే ఆ రెండు వాయిద్యాలను రెండు క్యారీ బ్యాగుల్లో సర్దుకుని, నేరుగా మ్యూజిక్‌ దుకా ణం గుమ్మం ముందు పెట్టేసి పరుగు లంఘించుకున్నాడు. అంతేనా.. దాంతో పాటు క్షమాపణ లేఖ కూడా రాసి పెట్టాడు. అందులో మేటర్‌ చూసి షాపు యజమా ని బజ్జీ లెవిన్‌ బుర్ర పాడైపోయింది. ‘అయ్యా క్షమించండి! ఆ రోజు ఫుల్లుగా తాగి ఉన్నాను. అందుకే ఇలా జరిగింది. మెర్రీ క్రిస్మస్‌! మీరు చాలా మంచోళ్ళు సార్‌!’.. ఇదీ లేఖ సారాంశం.

ఎవడ్రా నువ్వు.. ఇంత టాలెంటెడ్‌గా ఉన్నావు 
అది చూసిన యజమాని బజ్జీ లెవిన్, ‘వీడెవడ్రా బాబూ ఇంత వెరైటీగా ఉన్నాడు’.. అని ఆశ్చర్యపోయాడు. వస్తువులు పెట్టేసి దొంగ పరిగెడుతుంటే, యజమాని కూడా వెనకాలే పరుగు అందుకున్నాడు. కానీ ఆ దొంగగారు ఉసేన్‌ బోల్ట్‌ కంటే వేగంగా మాయమైపోయారు. ‘నా జీవితంలో ఇలాంటి వింత ఎప్పుడూ చూడలేదు బాబోయ్‌’.. అని యజమాని నెత్తీనోరు కొట్టుకుంటున్నాడు.  

చిలిపి దొంగ కోసం గాలింపు 
చివరికి 911కి ఫోన్‌ చేస్తే, పోలీసులు ఇప్పుడు ఆ మందుబాబు కోసం గాలిస్తున్నారు. మందులో ఉన్నప్పుడు మ్యాండోలిన్‌ గుర్తొచ్చింది.. మత్తు దిగాక మాత్రం మనస్సాక్షి గుర్తొచి్చంది’.. అని జనం నవ్వుకుంటున్నారు. పాపం.. మందు కొట్టి దొంగతనం చేసినా, ’మెర్రీ క్రిస్మస్‌’ చెప్పడం మాత్రం మర్చి పోలేదు మన చిలిపి దొంగ. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : మహా నగరంపై మంచు తెర..(ఫొటోలు)
photo 2

టీటీడీ విజిలెన్స్‌.. మరీ ఇంత అధ్వాన్నమా? (ఫొటోలు)
photo 3

గోదారి గట్టుపైన మూవీ టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

2025కి వీడ్కోలు.. పీవీ సింధు క్యూట్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 5

నిర్మాత దిల్ రాజు ఫ్యామిలీ దుబాయి ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Minister Narayana Shocking Comments On Chandrababu Capital Amaravati 1
Video_icon

అమరావతిలో పిచ్చి మొక్కలు.. నిజం ఒప్పుకున్నా నారాయణ
SBI Research Report Exposed Chandrababu Conspiracy On Upadi Hami Funds 2
Video_icon

ఉపాధి కూలీల పొట్టగొట్టిన బాబు
Prof Ramachandraiah About How Chandrababu Cheats Amaravati Farmers 3
Video_icon

అమరావతి రైతులకు కుడా తెలియని బాబు మోసాన్ని బయటపెట్టిన ప్రొఫెసర్
Garam Garam Varthalu Tiger In Front Of Priyanka Gandhi 4
Video_icon

ప్రియాంక గాంధీ ముందు పులి
Drunken Man Climb Govindaraja Swamy Temple Tower 5
Video_icon

90 ML ఇస్తేనే దిగుతా! గోవిందరాజ స్వామి గోపురం ఎక్కి తాగుబోతు హల్ చల్
Advertisement
 