 జైషే మహిళా దళం : ఆన్‌లైన్‌లో జిహాదీ కోర్సులు, ఫీజు కూడా | Pakistan based group launched Online Course For Women | Sakshi
జైషే మహిళా దళం : ఆన్‌లైన్‌లో జిహాదీ కోర్సులు, ఫీజు కూడా

Oct 22 2025 3:56 PM | Updated on Oct 22 2025 3:58 PM

Pakistan based group launched Online Course For Women

ఉగ్రవాద సంస్థ  జైష్-ఏ-మహ్మద్‌ సంస్థ తన పంథాను మార్చుకుని మహిళలను కూడా ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల్లోకి దించేందుకు సిద్ధమైంది. పాకిస్థాన్‌ కేంద్రంగా పనిచేసే జైషే మహమ్మద్‌ (Jaish-e-Mohammed) కేవలం మహిళలతో  జీహాదీ గ్రూప్‌ను తయారు చేస్తున్నది. దీంతో పాటు వసూళ్లను  కూడా ముమ్మరం చేస్తోంది. మసూద్‌ అజార్‌ (Masood Azhar) సోదరి సాదియా అజార్‌ (Sadiya Azhar) నేతృత్వంలో ‘జమాతుల్‌-ముమినాత్‌’ పేరుతో మహిళా దళాన్ని తయారుచేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే మహిళలకు  తుఫత్ అల్-ముమినాత్ అనే ఆన్‌లైన్ శిక్షణా కోర్సును ప్రారంభించినట్లు  తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించి కొన్ని ఆధారాలను ఎన్‌డీటీవీ నివేదించింది.

జైష్ అధినేత మసూద్ అజర్ సోదరి సాదియా అజర్ నేతృత్వంలోని 'జమాత్ ఉల్‌ మోమినాత్' అనే మహిళా బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కోర్సులో భాగంగా, జైష్ నాయకుల కుటుంబ సభ్యులు, వ్యవస్థాపకుడు మసూద్ అజార్ , అతని కమాండర్ల బంధువులు, జిహాద్ , ఇస్లాంకు సంబంధించి వారి 'విధుల' గురించి బోధిస్తారు. ఆన్‌లైన్‌లో నిర్వహించే  నియామక డ్రైవ్  వచ్చే నెల నవంబర్ 8 నుండి ప్రారంభం కానుంది.  'ఉపన్యాసాలు' రోజుకు 40 నిమిషాలు ఉంటాయి.  అజార్ ఇద్దరు సోదరీమణులు, సాదియా అజార్, సమైరా అజార్ నాయకత్వం వహిస్తారు. ఇందులో జమాత్ ఉల్-ముమినాత్‌లో చేరేలా మహిళల్ని పోత్సహిస్తాయి. గత నెలలో బహవల్పూర్‌లోని మర్కజ్ ఉస్మాన్ ఓ అలీలో తన చివరి బహిరంగ ప్రసంగం తర్వాత, ఈ వార్తలు వెలుగులోకి వచ్చింది. జైష్ ఇప్పుడు ఈ 'కోర్సు'లో చేరే ప్రతి మహిళ నుండి  రూ. 156  వసూలు చేసి, వారిని ఆన్‌లైన్ సమాచార ఫారమ్ నింపమని బలవంతం చేస్తోందట.దీంతోపాటు అజార్ తన 'విరాళాల' కార్యక్రమాన్ని ముమ్మరం చేస్తున్నాడు.

కాగా  ఐక్యరాజ్యసమితి ఉగ్రవాద సంస్థగా  ఐక్యరాజ్యసమితి  ఎపుడో గుర్తించిన జైష్-ఎ-మొహమ్మద్ -జమాత్ ఉల్-ముమినాత్ అనే మహిళా విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు   ప్రకటించింది. అజార్ అక్టోబర్ 8న జమాత్ మహిళా విభాగాన్ని ప్రకటించాడు. అక్టోబర్ 19న, పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్‌లో, మహిళలను సమూహంలోకి తీసుకురావడం ప్రారంభించడానికి 'దుఖ్తరన్-ఎ-ఇస్లాం' అనే కార్యక్రమం కూడా జరిగింది.

