 బాల్కనీకి వేలాడింది..  | China Woman Dangles From 10th Floor Balcony To Escape Lover | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బాల్కనీకి వేలాడింది.. 

Dec 12 2025 6:23 AM | Updated on Dec 12 2025 6:23 AM

China Woman Dangles From 10th Floor Balcony To Escape Lover

అది చైనాలోని ఒక నగరం. అందులో ఓ హై–రైజ్‌ అపార్ట్‌మెంట్‌లోని 10వ అంతస్తు.. అకస్మాత్తుగా ఓ మహిళ బాల్కనీ నుంచి వేలాడటం కనిపించింది. అది చూసినవారంతా హడలిపోయారు. చెమటలు పట్టించిన ఈ దృశ్యం వెనుక కథ తెలిసి ముక్కున వేలేసుకున్నారు. ఒక వ్యక్తి భార్య లేని సమయంలో.. అతని ఇంటికి ప్రియురాలు వెళ్లింది. వారిద్దరూ ఇంట్లో ఉన్న సమయంలో.. భార్య హఠాత్తుగా ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసింది.

 దీంతో భయపడిన ఆ వ్యక్తి.. తన ప్రియురాలిని దాచిపెట్టే ప్రయత్నంలో ఆమెను బాల్కనీలోకి నెట్టేశాడు. పది అంతస్తుల ఎత్తులో ఆ మహిళ ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని వేలాడటం మొదలుపెట్టింది. అది చుట్టుపక్కల వారు గమనించారు, పట్టు కోల్పోకుండా నిలబడటానికి ఆమె విఫలయత్నం చేసింది. ఇది గమనించిన వారు అరుపులతో, ఆందోళనతో గంటల తరబడి ఆ దృశ్యాన్ని చూస్తూ ఉండిపోయారు. తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపిన ఈ దృశ్యం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.

ఇంట్లో ప్రియుడు.. బయట ప్రియురాలు 
ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలో, ఫ్లాట్‌ లోపల ఉన్న ప్రియుడు.. కిటికీలోంచి ప్రియురాలితో ఏదో మాట్లాడటం కనిపించింది. ఇంతకీ ఆమె వేలాడటానికి కారణం ఏంటంటే... ఆ మహిళ ప్రియుడి భార్యకు దొరక్కుండా దాక్కోవడానికి ప్రయతి్నంచడమే.. తన భార్య రాగానే ప్రియుడు ఆ మహిళను హడావిడిగా బాల్కనీ వైపు నెట్టేశాడని, దాక్కోవాలని సూచించాడని స్థానిక మీడియా పేర్కొంది. పరువు పోతుందనే భయం.. ఆమెను చావు అంచుల్లోకి నెట్టింది. ప్రాణభయంతో వణికిపోతున్న ఆ మహిళ చేతిలో ఫోన్‌ పట్టుకునే ఉంది. ఏం చేయాలో తోచక, చివరికి బలం తెచ్చుకుని.. డ్రైన్‌పైప్‌లను, కిటికీ అంచులను పట్టుకుని ధైర్యంగా కిందకు దిగడం ప్రారంభించింది.  

పక్కింట్లో ఆపద్బంధువు!
భవనం పక్క గోడకు వేలాడుతూ, అతి కష్టం మీద ఓ వాటర్‌ పైప్‌ పట్టుకుని పక్క ఫ్లాట్‌ కిటికీ వైపు ఆమె జారింది. పక్క ఫ్లాట్‌ యజమాని కిటికీ తట్టగా.. చివరకు ఆ ఆపద్బాంధవుడు ఆమెను లోపలికి సురక్షితంగా లాగాడు. ఎట్టకేలకు ప్రాణాలను దక్కించుకున్నా.. ఈ సంఘటన మాత్రం ఆమె పరువును, ప్రియుడి పరువును నిలువునా బజారున పడేసింది.  

– సాక్షి, నేషనల్‌ డెస్క్‌

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శ్రీలంక ట్రిప్‌లో ధనశ్రీ వర్మ (ఫొటోలు)
photo 2

అనంత్ అంబానీకి గ్లోబల్ హ్యుమానిటేరియన్ అవార్డు (ఫోటోలు)
photo 3

ఇండియాలో టాప్‌ 10 వెబ్‌ సిరీస్‌లు ఇవే (ఫోటోలు)
photo 4

‘విరుష్క’ పెళ్లి రోజు.. అందమైన ఫొటోలు
photo 5

నటుడు-నిర్మాత బండ్ల గణేశ్ ఇంట్లో శ్రీనివాస కల్యాణం (ఫొటోలు)

Video

View all
ANR Movie Title Copied Venkatesh And Trivikram Film in Controversy 1
Video_icon

వెంకటేష్ ANR సినిమా టైటిల్ ని ఎందుకు కాపీ చేసాడు?
Venkateshs New Movie with Trivikram to Compete with Peddi and Paradise This Summer 2
Video_icon

పెద్ది, ప్యారడైజ్ కి పోటీగా వెంకటేష్ సినిమా
Singer Chinmayi Sripada Responds On Threatened With Her Morphed Pic 3
Video_icon

ఇలాంటి సైకోల పట్ల అమ్మాయిలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి: చిన్మయి
US Postponed Hundreds of Indian H1B Visa Interviews Overnight 4
Video_icon

ఆశలు అడియాశలు అమెరికా వెళ్లడం కష్టమే..!
Sakshi Media Team Won Journalist Premier League Cup 2025 5
Video_icon

Cricket: ఫైనల్‌లో దుమ్ములేపిన సాక్షి టీమ్ TV9పై ఘన విజయం
Advertisement
 