 ఐఆర్‌జీసీ రగడ.. ఇరాన్‌లో కీలక పరిణామం? | Iranian President Masoud Pezeshkian really offer to quit | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఐఆర్‌జీసీ రగడ.. ఇరాన్‌లో కీలక పరిణామం?

Jun 1 2026 11:41 AM | Updated on Jun 1 2026 11:41 AM

Iranian President Masoud Pezeshkian really offer to quit

ఇరాన్‌, అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ కీలక పరిణామం చోటుచేసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇరాన్‌ ఐఆర్‌జీసీ దళాల తీరుపై ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడు మసూద్‌ పెజష్కియన్‌ అసంతృప్తితో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మసూద్‌.. అధ్యక్ష పదవికి రాజీనామా చేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ మేరకు అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వెలువడ్డాయి. కాగా, ఇప్పటికే ఆయన తన రాజీనామా లేఖను సుప్రీం లీడర్‌ మొజ్తాబా ఖమేనీకి పంపినట్లు వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈ మేరకు అమెరికా కేంద్రంగా నడిచే ఇరాన్‌ పత్రిక పలు కథనాలను వెల్లడించింది.

ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ దాడులు ప్రారంభమైన నాటి నుంచి ఇరాన్‌లో పాలనపై పలు ఊహాగానాలు బయటకు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇరాన్‌ను ఐఆర్‌జీసీనే కంట్రోల్‌ చేస్తున్నట్టు తెలిసింది. దానికి బలం చేకూరుస్తూ తాజాగా మసూద్‌ ఇవే విషయాలను వెల్లడించినట్టు ఆ కథనాలు పేర్కొన్నాయి. అయితే, ఇరాన్‌ పాలన ఐఆర్‌జీసీ కమాండర్ల చేతుల్లోకి వెళ్లిపోతున్నట్లు ఆయన తన రాజీనామా లేఖలో హెచ్చరించినట్లు సదరు కథనం వెల్లడించింది. యుద్ధం ప్రారంభమైన నాటి నుంచి కీలక నిర్ణయాల విషయంలో ఇరాన్‌ ప్రభుత్వ అధికారులను దూరంగా ఉంచుతున్నట్లు ఆరోపించారు.

కాగా, అధ్యక్షుడు పెజష్కియాన్‌ రాజీనామా లేఖపై సుప్రీం లీడర్‌ ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండా పెండింగ్‌లో పెట్టినట్లు వెల్లడించింది. పాలన, చట్టపరంగా తనకు ఉన్న బాధ్యతలను కూడా పూర్తి చేయనీయకుండా చేస్తున్నారని పెజష్కియాన్‌ ఆరోపించినట్లు వెల్లడించింది. మరోవైపు, ఈ కథనంపై ఇరాన్‌ అధ్యక్ష కార్యాలయంలోని కమ్యూనికేషన్స్‌ విభాగం డిప్యూటీ హెడ్‌ మెహదీ తబాతబాయి స్పందించారు. ప్రస్తుతం అమెరికాతో చర్చల వేళ తప్పుడు రిపోర్టులతో మీడియా గేమ్స్‌ ఆడుతోందని ఆరోపించారు. తుర్కియే ప్రభుత్వ పత్రిక కూడా ఈ ఖండనను సమర్థించింది. ఇదిలా ఉండగా.. ఇరాన్‌ పార్లమెంట్‌ స్పీకర్‌ మహమ్మద్‌ బాఘేర్‌ ఒప్పంద ప్రతిపాదనలపై స్పందిస్తూ.. ఇరాన్‌ హక్కులను కాపాడని ఏ డీల్‌కు తాము అంగీకరించబోమని పేర్కొన్నారు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సికింద్రాబాద్‌ పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్‌.. అవతరణ అదిరేలా (ఫొటోలు)
photo 2

‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ రాజసం.. ఫైనల్‌లో దుమ్మురేపిన బెంగళూరు (ఫొటోలు)
photo 4

చైతూ 'మై లేడీ'.. శోభిత 'బంగారం'.. బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 5

ముగిసిన శ్రీ గోవిందరాజ స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Tragic Incident In Secunderabad 1
Video_icon

సికింద్రాబాద్ లో యువకుడు దారుణ హత్య.. షాకింగ్ వీడియో

Gujarat Titans Team Bus Fire Accident 2
Video_icon

GT ఆటగాళ్లు ప్రయాణిస్తున్న బస్సులో మంటలు..
Commercial Gas Cylinder Prices Rise Once Again 3
Video_icon

హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు చుక్కలు.. మళ్లీ పెరిగిన కమర్షియల్ గ్యాస్ ధరలు
Konda Rajiv Gandhi On Pawan Kalyan Kodi Cheruvu Land Grab Controversy 4
Video_icon

కోడి చెరువు భూ కబ్జా.. నాగార్జునకు ఒక రూల్.. పవన్ కు ఒక రూలా..?
Suriyas Karuppu Crosses 300 Crore Mark 5
Video_icon

300 కోట్ల క్లబ్ లో కరుప్పు
Advertisement
 