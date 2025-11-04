 క్రికెట్ గాళ్స్ ...స్టైలిష్ స్టార్స్... | women star cricketers stylish lifestyle special story | Sakshi
క్రికెట్ గాళ్స్.. స్టైలిష్ స్టార్స్...

Nov 4 2025 3:18 PM | Updated on Nov 4 2025 5:45 PM

women star cricketers stylish lifestyle special story

భారత మహిళా క్రికెట్‌ జట్టు విజయాల పరుగును ఆస్వాదిస్తోంది.  ఇటీవలి ప్రపంచ కప్‌ విజయం కేవలం క్రీడా మైలురాయి మాత్రమే కాదు  శక్తి సామర్ధ్యాలున్న మహిళల భవితకు స్ఫూర్తి. క్రీడల్లో మాత్రమే కాదు ఈ మహిళలు మైదానంలో వెలుపల కూడా నవ యువతికి ప్రేరణ అందిస్తున్నారు.ఈ ఆధునిక క్రీడాకారులు సంప్రదాయ నియమాలను తిరిగి వ్రాస్తున్నారు: నైపుణ్యానికి అత్యాధునిక జీవనశైలిని జోడిస్తున్నారు. వరల్డ్‌ కప్‌ విజయం తర్వాత ఒక్కసారిగా వారి లైఫ్‌ స్టైల్‌ కూడా అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోంది. ముఖ్యంగా వారి  ఫ్యాషన్‌ ఎంపికలపై నవయువ తరం దృష్టి సారించింది. అంతేకాదు పలు ఫ్యాషన్, లైఫ్‌ స్టైల్‌ బ్రాండ్స్‌ సైతం వీరితో ఒప్పందాలకు ఉవ్విళ్లూరుతున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో అనుసరించే ఫ్యాషన్స్, స్టైల్స్‌ ఆధారంగా చూస్తే...  

స్మృతి మందాన...
భారతీయ మహిళా క్రికెట్‌లో స్మృతి మంధానకు తిరుగులేని గుర్తింపు ఉంది. ఆమె బ్యాటింగ్‌ స్టైల్‌ లాగే ఆమె ఫ్యాషన్‌ ఎంపికలు కూడా వైవిధ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. ప్రయాణ రోజులకు రిలాక్సడ్‌ కుర్తా అయినా లేదా స్నీకర్లతో జత చేసిన భారీ చొక్కా అయినా, తన లుక్‌ను ఎలా చిక్‌గా చూపించాలో స్మృతికి తెలుసు. ఆమె పండుగ సమయంలో పాస్టెల్‌ షరారాస్‌ లేదా పూల చీరలలో నిజమైన భారతీయతను ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రసరింపజేస్తుంది. కానీ బిజీ వర్క్‌ లేని రోజుల్లో ఆమె సాధారణ కో–ఆర్డ్‌లు, డెనిమ్‌లు, సిల్హౌట్‌లను ఇష్టపడుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో కదిలే ఆమె తీరు ఆమె దుస్తులు ధరించే విధానం బాగా కనిపించడానికి భారీ స్టైలింగ్‌ అవసరం లేదని రుజువు చేస్తుంది.

చదవండి: స్టార్‌ క్రికెటర్‌, కెప్టెన్ హర్మన్‌ ప్రీత్ కౌర్ లగ్జరీ వాచ్‌ : ధర ఎంతో తెలుసా?

జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌
ప్రశాంతమైన స్మృతికి భిన్నంగా  జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌ మెరుపులా ఉంటుంది. ఆమెను ప్రస్తుత భారత జట్టులో జెన్‌–జెడ్‌ శక్తిగా పేర్కొంటున్నారు.  ఎల్లప్పుడూ తన లుక్‌తో ప్రయోగాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. స్పోర్టి జాకెట్లు, రంగురంగుల స్నీకర్లు, ప్రింటెడ్‌ టీస్‌  స్ట్రీట్‌వేర్‌ గ్లామ్‌ టచ్‌ తో ఆమె వార్డ్‌రోబ్‌ నవ యవ్వన ఉత్సాహంతో తొణికిసలాడుతుంటుంది .జెమీమా వ్యక్తిత్వం ఆమె ఫ్యాషన్‌ ద్వారా ప్రకాశిస్తుంది. ఆమె ట్రెండ్‌తో కంఫర్ట్‌ను కలపడం, రోజువారీ దుస్తులను స్టైల్‌ స్టేట్‌మెంట్‌లుగా మార్చడాన్ని ఇష్టపడుతుంది. డెనిమ్‌–ఆన్‌–డెనిమ్‌ సెట్‌ల నుంచి స్నీకర్ల, కుర్తాల వరకు, ఆమె ఫ్యాషన్‌ ఆకట్టుకుంటుంది.  కెమెరాల కోసం కాదు, ఆమె తనకోసం తాను దుస్తులు ధరిస్తుంది. అణువణువూ కనిపించే ఆత్మవిశ్వాసమే జెమీమాను ఇన్ స్ట్రాగామ్‌లో  నిజ జీవితంలో నిజమైన ట్రెండ్‌సెట్టర్‌గా మార్చింది.

హర్మన్ ప్రీత్‌ కౌర్‌
జట్టు కెప్టెన్‌ హర్మన్ ప్రీత్‌ కౌర్‌ నాయకత్వ లక్షణాల్లానే ఆమె వార్డ్‌రోబ్‌ కూడా అదే శక్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది. టైలర్డ్‌ బ్లేజర్‌ అయినా, స్మార్ట్‌ ప్యాంట్‌సూట్‌ అయినా, లేదా మట్టి టోన్లలో సొగసైన కుర్తా అయినా, డ్రెస్సింగ్‌లో ఆమె ఒక మాస్టర్‌ క్లాస్‌. హర్మన్ ప్రీత్‌ లుక్‌ నాటకీయతను కాకుండా ఆమె  బలాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది.

ఆమె వస్త్రధారణ శైలి ఆధునికంగా అనిపించే  భారతీయతను కలిగి ఉంటుంది,  తరచుగా లినెన్‌ లేదా చేనేత పట్టు వంటి ఫ్యాబ్రిక్స్‌లో కనిపిస్తుంది.  ఆమె ఎంపికలలో ఒక  పరిపక్వత ఉంటుంది, ఆమె ట్రెండ్‌ల వెంట పడదు.

చదవండి: జుకర్‌బర్గ్‌కే షాక్‌ : 22 ఏళ్లకే బిలియనీర్ క్లబ్‌లోకి

యాస్టికా భాటియా
కొత్త తరం క్రికెటర్లలో, యాస్టికా భాటియా సొగసైన సౌందర్యానికి కేరాఫ్‌గా నిలుస్తుంది. ఆమె లుక్స్‌ అన్నీ క్లీన్‌ కట్స్, మ్యూట్‌ ప్యాలెట్‌లతో ఉంటాయి.   యాస్టికా ఫ్యాషన్‌ సెన్స్‌లో భారీ ఉపకరణాలు లేదా  రంగులు ఉండవు. ఆమె తరచుగా మోనోక్రోమ్‌ సెట్లు, తెల్ల చొక్కాలు  లేత పాస్టెల్‌ కుర్తాలలో కనిపిస్తుంది, అవి మీరు ఎక్కడైనా ధరించవచ్చు  ఓవర్‌స్టైల్డ్‌ సెలబ్రిటీ ఫ్యాషన్‌ యుగంలో ఆమె ఎంపికలో సరళత  రిఫ్రెషింగ్‌గా అనిపిస్తుంది.

హర్లీన్‌ డియోల్‌
స్పోర్టీ  గ్లామర్‌ల  పరిపూర్ణ సమ్మేళనం హర్లీన్‌ డియోల్‌ . మైదానంలో అద్భుతమైన క్యాచ్‌లు  గొప్ప శక్తి ప్రదర్శనలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఆమె తన ఫ్యాషన్ కు అదే స్పార్క్‌ను తెస్తుంది. ఆమె బోల్డ్‌ లుక్‌లను ఇష్టపడుతుంది – స్టేట్‌మెంట్‌ డ్రెస్సులు, సొగసైన పోనీ టెయిల్స్, ట్రెండీ స్నీకర్లు  ఆమె అథ్లెటిక్‌ ఫ్రేమ్‌ను హైలైట్‌ చేసే బాగా సరిపోయే అథ్లెటిజర్‌ సెట్‌లు.  జిమ్‌ గేర్‌ నుంచి గ్లామర్‌కు సులభంగా మారే కొద్దిమంది క్రీడాకారిణులలో ఒకరు. ఆమె ఒక రోజు చిక్‌ స్ట్రీట్‌వేర్‌తో మరోక రోజు మరో స్టైల్‌తో  రోజుకో ప్రయోగం చేస్తుంది.  ఉపకరణాల పట్ల ఆమెకున్న ప్రేమ, మేకప్‌  సమన్వయంతో కూడిన లుక్స్‌ ఆమెకు బలమైన వ్యక్తిగత బ్రాండ్‌ను సృష్టించాయి.

స్టేడియంల నుంచి ఫోటో షూట్‌ల వరకు వీరి ప్రయాణం ఆద్యంతం ఆసక్తికరమే. వీరిలో ఎవరూ సెలబ్రిటీ అనే కిరీటంతో తమ స్టైల్స్‌ను పంచుకోవాలని ప్రయత్నించడం లేదు, వారి ఫ్యాషన్‌ వారి సహజమైన తీరుతెన్నులకు ఒక పొడిగింపుగా మాత్రమే చూస్తున్నారు. అందుకే ఈ అథ్లెట్లు ఇప్పుడు ఫ్యాషన్‌ ప్రేరణలు, బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్లు మాత్రమే కాదు అత్యున్నతమైన కలలు కనే ధైర్యం ఉన్న భారతీయ యువతులకు రోల్‌ మోడల్స్‌ కూడా.

