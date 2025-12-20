 రెడ్ రోజ్‌లా 'కేజీఎఫ్' బ్యూటీ శ్రీనిధి శెట్టి (ఫొటోలు) | 'KGF' beauty Srinidhi Shetty looks like a red rose (Photos) | Sakshi
రెడ్ రోజ్‌లా 'కేజీఎఫ్' బ్యూటీ శ్రీనిధి శెట్టి (ఫొటోలు)

Dec 20 2025 4:10 PM | Updated on Dec 20 2025 4:17 PM

'KGF' beauty Srinidhi Shetty looks like a red rose (Photos)1
1/12

'KGF' beauty Srinidhi Shetty looks like a red rose (Photos)2
2/12

'కేజీఎఫ్'తో గుర్తింపు తెచ్చుకుని తెలుగులో హిట్ 3, తెలుసు కదా చిత్రాల్లో హీరోయిన్‌గా చేసిన శ్రీనిధి శెట్టి..

'KGF' beauty Srinidhi Shetty looks like a red rose (Photos)3
3/12

ఎర్ర చీరలో గులాబీలా మెరిసిపోతోంది.

'KGF' beauty Srinidhi Shetty looks like a red rose (Photos)4
4/12

ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

'KGF' beauty Srinidhi Shetty looks like a red rose (Photos)5
5/12

'KGF' beauty Srinidhi Shetty looks like a red rose (Photos)6
6/12

'KGF' beauty Srinidhi Shetty looks like a red rose (Photos)7
7/12

'KGF' beauty Srinidhi Shetty looks like a red rose (Photos)8
8/12

'KGF' beauty Srinidhi Shetty looks like a red rose (Photos)9
9/12

'KGF' beauty Srinidhi Shetty looks like a red rose (Photos)10
10/12

'KGF' beauty Srinidhi Shetty looks like a red rose (Photos)11
11/12

'KGF' beauty Srinidhi Shetty looks like a red rose (Photos)12
12/12

